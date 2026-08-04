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Većina migranata vraćena iz Seute

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 15:23

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Припадници шпанске војске блокирају приступ плажи људима који из Марока прелазе у шпанску енклаву Сеута у петак, 31. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Antonio Sempere / Tanjug

Većina migranata koji su ilegalno ušli u špansku eksklavu Seutu, već je vraćena i nema znakova da se migrantska kriza širi na kontinentalni dio Španije ili druge zemlje EU, saopšteno je iz Savjeta EU.

"Najnovije informacije španskih vlasti i Komisije ukazuju na to da je većina ljudi koji su ilegalno prešli vraćena i da nije bilo daljeg kretanja ka kontinentalnoj Španiji ili drugim članicama", navodi se u saopštenju.

Ranije danas EU je održala neformalnu video-konferenciju ministara unutrašnjih poslova povodom krize u Seuti.

Ministri unutrašnjih poslova EU izjavili su da su jedinstveni i spremni da podrže Španiju u njenim naporima da zaštiti granicu od ilegalnih migracija nakon što su prošle sedmice hiljade ljudi prešle u njenu eksklavu Seutu, saopšteno je iz Savjeta EU, kojem trenutno predsjedava Irska, prenosi Srna.

Ministri unutrašnjih poslova EU i pridruženih zemalja u zoni Šengena razgovarali su danas o situaciji u Seuti u hitnom video-pozivu.

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Tagovi :

Migrantska kriza u Seuti

Seuta

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