Većina migranata vraćena iz Seute

Većina migranata koji su ilegalno ušli u špansku eksklavu Seutu, već je vraćena i nema znakova da se migrantska kriza širi na kontinentalni dio Španije ili druge zemlje EU, saopšteno je iz Savjeta EU.

"Najnovije informacije španskih vlasti i Komisije ukazuju na to da je većina ljudi koji su ilegalno prešli vraćena i da nije bilo daljeg kretanja ka kontinentalnoj Španiji ili drugim članicama", navodi se u saopštenju.

Ranije danas EU je održala neformalnu video-konferenciju ministara unutrašnjih poslova povodom krize u Seuti.

Ministri unutrašnjih poslova EU izjavili su da su jedinstveni i spremni da podrže Španiju u njenim naporima da zaštiti granicu od ilegalnih migracija nakon što su prošle sedmice hiljade ljudi prešle u njenu eksklavu Seutu, saopšteno je iz Savjeta EU, kojem trenutno predsjedava Irska, prenosi Srna.

Ministri unutrašnjih poslova EU i pridruženih zemalja u zoni Šengena razgovarali su danas o situaciji u Seuti u hitnom video-pozivu.