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Tragedija: Dječaka (13) usmrtila meduza na popularnom ljetovalištu, nadležni upozorili turiste

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ATV redakcija
04.08.2026 15:55

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Трагедија: Дјечака (13) усмртила медуза на популарном љетовалишту, надлежни упозорили туристе
Foto: Unsplash

Odjeljenje za morske i obalske resurse Tajlanda (DMCR) pojačalo je nadzor zbog prisustva smrtonosnih kutijastih meduza duž obale, nakon tragične smrti dječaka(13) koji je zadobio smrtonosne ubode dok je plivao kod plaže Ban Fai Ta, u okrugu Sičon, u provinciji Nahon Si Tamarat, 1. avgusta.

Ministar prirodnih resursa i životne sredine Sučart Čomklin izrazio je 3. avgusta duboko saučešće porodici nastradalog dječaka i istakao zabrinutost za bezbjednost stanovnika i turista koji posjećuju obalu.

Naložio je DMCR-u da u saradnji sa nadležnim institucijama pojača mjere bezbjednosti kako bi se spriječile slične tragedije, prenosi Thai PBS.

Generalni direktor DMCR-a Pinsak Surasvadi izjavio je da je regionalnim službama naređeno da, zajedno sa pokrajinskim vlastima, zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i turističkim objektima na obali, neprekidno prate rizična područja i blagovremeno upozoravaju javnost.

Građanima i turistima savjetuje se da ne ulaze u more ukoliko su uočene otrovne meduze, da se strogo pridržavaju uputstava spasilaca i da nikada ne dodiruju meduze golim rukama.

Povodom nesreće, DMCR je u saradnji sa zdravstvenim službama ponovo objavio smernice za pružanje prve pomoći osobama koje zadobiju ubod kutijaste meduze.

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U slučaju uboda, povređenu osobu treba odmah izvući iz vode kako bi se spriječilo utapanje, držati je potpuno mirnom i bez odlaganja pozvati hitnu pomoć na broj 1669.

Na mjesto uboda potrebno je neprekidno sipati obično alkoholno sirće najmanje 30 sekundi, jer ono sprečava aktiviranje preostalih žarnih ćelija koje još nisu ispustile otrov.

Nakon ispiranja sirćetom, eventualni ostaci pipaka ne smiju se uklanjati rukama, već pincetom ili štapićem. Ukoliko povređeni prestane da diše ili izgubi puls, odmah treba započeti kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR).

Vlasti posebno upozoravaju da se na mesto uboda nikako ne smije sipati slatka voda, obična voda ili alkohol. Takođe, rana se ne smije trljati, češati niti masirati, jer to može izazvati dodatno oslobađanje otrova u krvotok, što može imati smrtonosne posledice.

Stručnjaci naglašavaju da sirće zaustavlja dalje oslobađanje otrova, ali ne ublažava bol. Topli ili hladni oblozi mogu se koristiti tek nakon što se završi ispiranje sirćetom.

Kako bi se omogućila što brža reakcija u hitnim slučajevima, DMCR je na javnim plažama koje se smatraju visokorizičnim postavio stanice sa sirćetom za prvu pomoć, uz jasna uputstva za postupanje, a turistički radnici prolaze dodatne obuke pred početak sezone povećanog rizika.

Turisti i lokalno stanovništvo mogu pratiti informacije o rizičnim područjima i najnovija upozorenja putem internet stranice i mobilne aplikacije DMCR-a.

(telegraf)

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