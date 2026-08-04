Minić: To što Veselijeva koristi zatvorske pogodnosti - šamar pravosudnom sistemu BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da to što Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, koristi zatvorske pogodnosti nije uvreda samo za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH.

- Zgrožen sam saznanjem da Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, još od 2024. godine koristi zatvorske pogodnosti - objavio je Minić na Iksu.

Zgrožen sam saznanjem da Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, još od 2024. godine koristi zatvorske pogodnosti.

​Ovo nije uvreda samo za žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. — Savo Minić (@minic_savo) August 4, 2026

Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz KPZ-a Tuzla.

Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.