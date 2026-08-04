Minić: To što Veselijeva koristi zatvorske pogodnosti - šamar pravosudnom sistemu BiH

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da to što Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, koristi zatvorske pogodnosti nije uvreda samo za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH.
- Zgrožen sam saznanjem da Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, još od 2024. godine koristi zatvorske pogodnosti - objavio je Minić na Iksu.
Zgrožen sam saznanjem da Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, još od 2024. godine koristi zatvorske pogodnosti.— Savo Minić (@minic_savo) August 4, 2026
Ovo nije uvreda samo za žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH.
Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz KPZ-a Tuzla.
Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.
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