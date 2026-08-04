Logo

Minić: To što Veselijeva koristi zatvorske pogodnosti - šamar pravosudnom sistemu BiH

04.08.2026 17:05

Komentari:

0
Минић: То што Веселијева користи затворске погодности - шамар правосудном систему БиХ
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da to što Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, koristi zatvorske pogodnosti nije uvreda samo za srpske žrtve i njihove porodice, već i šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH.

- Zgrožen sam saznanjem da Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića, još od 2024. godine koristi zatvorske pogodnosti - objavio je Minić na Iksu.

Žena monstrum Elfeta Veseli, ubica dječaka Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine, potvrđeno je Srni iz KPZ-a Tuzla.

Elfeta Veseli osuđena je pred Sudom BiH na deset godina zatvora zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, koju je Apelaciono odjeljenje istog suda preinačilo u kaznu zatvora od 13 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Boravak u pritvoru traje od septembra 2016. godine, a redovan istek kazne je 2029. godine.

Podijeli:

Tagovi :

Elfeta Veseli

Savo Minić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije

2 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Jedinstvom uzimamo pravo na sjećanje, žrtve ne možemo oprostiti dok se zločinci ne pokaju

3 h

5
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Samopoštovanje je današnja nacionalna politika

5 h

0
предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Država je garant slobode srpskog naroda

5 h

6

  • Najnovije

19

36

Ijačić: Prebilovci su simbol stradanja, ali i vaskrsenja i snage srpskog naroda

19

35

Dragočaj peti dan vez vode

19

33

Preminuo vatrogasac TVSJ Bijeljina Stefan Lazić

19

21

Obilježene 34 godine od napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac

19

16

Više od 70.000 ljudi upalo u Španiju zbog jedne laži

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima