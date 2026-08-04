Stevandić: Samopoštovanje je današnja nacionalna politika

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas u Banjaluci da je samopoštovanje danas jedina, velika, nacionalna, zajednička politika Srba.

Stevandić je rekao da su u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja" bezdušno, bestijalno, podmukolo protjerani i pobijeni nevini Srbi.

"Naša je obaveza da to nikada ne zaboravimo i ne ustuknemo kada je riječ o poštovanju prema našim nevinim žrtvama i traženju odgovornosti za one koji su ih pobili", rekao je Stevandić, koji je u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja prisustvovao parastosu za postradale u pogromu Srba iz Republike Srpske Krajine.

On je naglasio da Srbi danas i njihove vlasti nemaju čega da se stide i napomenuo da se više nikada ni milimetar ne smije ustuknuti u iskazivanju pijeteta prema vlastitim žrtvama.

U Republici Srpskoj je Dan žalosti povodom obilježavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

U Mrkonjić Gradu večeras će biti centralno obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije, prenosi Srna.