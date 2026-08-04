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Iz Dunava izronila vilica konja starog 3.000 godina

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 14:44

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Из Дунава изронила вилица коња старог 3.000 година
Foto: Pixabay

Opadanje Dunava donijelo je još jedno neobično otkriće, ovog puta u Ruseu u Bugarskoj.

Iz korita jedne od najvećih evropskih rijeka izronila je vilica tračkog konja. Otkriće je zbunilo i vještačku inteligenciju (AI), kojoj su se pronalazači obratili za pomoć.

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"Fosil star oko 3.000 godina predat je danas Istorijskom muzeju u Ruseu. Riječ je o desnoj donjoj vilici konja, koja je identifikovana kao subfosil, što znači da je fosilizacija u početnoj fazi", saopštio je Regionalni istorijski muzej u Rusou i dodao:

"Nalaz je u Dunavu, kod zgrade Pomorske uprave u Ruseu, pronašao Kamen Ivanov, zaposlen u toj ustanovi. On i njegove kolege potražili su informacije o otkriću od veštačke inteligencije, koja im je sugerisala da bi vilica mogla da pripada bizonu ili evropskom bizonu. Zbog nedavnog senzacionalnog otkrića kostiju mamuta u koritu Dunava, odmah su se obratili Istorijskom muzeju, gdje su i predali nalaz".

Stručnjaci su pregledali kost.

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"Ovaj konj živio je na početku gvozdenog doba. U to vrijeme stanovništvo na našim prostorima nazivalo se Getima ili Tračanima. Upravo na brdu iznad Pomorske uprave, gdje se danas nalazi Seksaginta Prista, nalazilo se tračko svetilište u kojem su prinošene brojne žrtve. Moguće je da je konjska kost dospjela u rijeku usljed periodičnih promjena u strukturi brda", naveo je Muzej.

(Telegraf.rs)

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