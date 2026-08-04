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Prekid u radu Vocapa: Korisnici nisu mogli slati fotografije

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 12:23

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Апликација Воцап
Foto: pexels/Anton

Aplikacija Vocap tokom noći je bila pogođena većim prekidom rada zbog kojeg brojni korisnici nisu mogli slati fotografije, video-zapise i stikere.

Problem je, prema podacima servisa “DownDetector”, izazvao nagli rast prijava oko 22.30 časova po britanskom vremenu, dok su obične tekstualne poruke uglavnom nastavile da funkcionišu.

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Problem ograničen na multimedijalni sadržaj

Poteškoće nisu zabilježene na drugim platformama kompanije “Meta”, poput “Fejsbuka” i “Instagrama”, iako ove usluge dijele dio zajedničke tehničke infrastrukture.

Uzrok prekida nije zvanično saopšten, a problem je, prema izvještajima korisnika, otklonjen do jutra.

Za razliku od brojnih velikih internet servisa, Vocap nema javno dostupnu stranicu na kojoj bi objavljivao trenutno stanje sistema i informacije o prekidima rada.

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Aplikaciju koristi više od tri milijarde ljudi širom svijeta, zbog čega i kratkotrajni tehnički problemi mogu istovremeno pogoditi veliki broj korisnika, navodi “Independent”.

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