Poznati iznosi: U dijelu BiH počinje isplata penzija

Poznati su iznosi uvećanih julskih penzija u FBiH čija isplata počinje u srijedu, 5. avgusta, saopšteno je iz tamošnjeg Zavoda PIO.

Više od 471.000 korisnika primiće uvećane iznose nakon akontativnog usklađivanja.

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Penzije će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa Trezora FBiH, a korisnici će ovog mjeseca dobiti uvećane iznose zahvaljujući akontativnom usklađivanju od 3,5 odsto.

Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO donio je odluku da se od 1. jula 2026. godine primjenjuje akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5 odsto. Ono se odnosi na sve penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine.

Koliki su iznosi

Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih penzija koje se takođe povećavaju za isti procenat.

Nakon povećanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 690,10 KM, zagarantovana 823,59 KM, dok je najviša penzija 3.450,47 KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije iznosi 749,71 KM, pa su utvrđeni sljedeći iznosi:

manje od 20 godina staža - 449,83 KM;

od 20 do manje od 25 godina staža - 487,31 KM;

od 25 do manje od 30 godina staža - 524,80 KM;

od 30 do manje od 35 godina staža - 562,28 KM;

od 35 do manje od 40 godina staža - 637,25 KM;

40 i više godina staža - 712,22 KM.

Najniža invalidska i porodična penzija iznose 674,74 KM, dok zagarantovana penzija za korisnike koji nakon 1. januara 2026. ostvare pravo s 40 ili više godina staža iznosi 871,93 KM.

Najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite iznosi 690,10 KM.

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Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM.

Julske penzije primiće ukupno 471.578 korisnika, a za njihovu isplatu osigurano je oko 370,17 miliona KM.

Iz Federalnog zavoda PIO podsjećaju da će konačna stopa redovnog usklađivanja biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve zvanične podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa bude viša od akontativno isplaćenih 3,5 odsto, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za jul 2026. godine.