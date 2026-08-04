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Počela isporuka besplatnih udžbenika za osnovce

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:47

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књиге уџбеници
Foto: ATV

U osnovnim školama na području Prijedora počela je isporuka besplatnih udžbenika koje su zajednički obezbijedili Gradska uprava i Vlada Republike Srpske, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor posjetio je škole u kojima se vrši isporuka udžbenika i istakao da je cilj ove mjere da sva djeca imaju jednake uslove za obrazovanje i da se porodicama olakšaju troškovi pripreme za novu školsku godinu.

Iz gradskog budžeta je, od početka realizacije ovog programa, za nabavku besplatnih udžbenika izdvojeno više od milion KM.

"Značajan doprinos realizaciji programa dali su i učenici i roditelji koji su sačuvali i poklonili udžbenike mlađim generacijama, zahvaljujući čemu su nabavljeni samo nedostajući kompleti", navedeno je u saopštenju.

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Tagovi :

Besplatni udžbenici

Prijedor

osnovna škola

Slobodan Javor

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