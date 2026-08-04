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Ćosić: Policija će naći odgovor na kriminalne obračune, MUP radi svoj posao

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 12:51

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Ћосић: Полиција ће наћи одговор на криминалне обрачуне, МУП ради свој посао
Foto: ATV

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je da postoji uznemirenosti i zabrinutost ljudi u ovom gradu nakon pucnjave prethodnih dana, ali da je uvjeren da će institucije naći odgovor, jer niko i nikad u ovoj zemlji neće biti jači od države, što će se na kraju i pokazati.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi svoj posao, u stalnom sam kontaktu sa načelnikom Policijske uprave Istočno Sarajevo, ministrom i direktorom Policije. Sigurno je da su već preduzeti određeni koraci - rekao je Ćosić.

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On je napomenuo da će ono što je u nadležnosti MUP-a Republike Srpske biti urađeno i da počinioci i pripadnici kriminalnih grupa sigurno da neće biti zaobiđeni u ovom procesu.

Gradonačelnik je pozvao pripadnike kriminalnih grupa da prestanu sa obračunima u ovom gradu i da ne narušavaju bezbjednosti i unose nemir.

- Neka u svojim obračunima prvo shvate da su i oni očevi, da su roditelji, da žive ili su živjeli u ovom gradu i da treba da prestanu da rade ovakve stvari i da počnu da se ponašaju u skladu sa svim pravilima - rekao je Ćosić.

On je ukazao da je očigledno da i pravosuđe u ovakvim situacijama kasni.

- Neki koji su višestruki počinioci bivaju blago sankcionisani ili nisu dovoljno sankcionisani ili nisu shvatili poruku koja im je poslata kroz odgovarajuće kazne - naveo je Ćosić.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva kaže da potpuno odgovorno postupa pred svojim sugrađanima, iako to nije njegova direktna nadležnost.

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- Ja sam samo taj koji treba da bude u kontaktu sa ljudima, koji treba da ima informacije prije svih i oslušne ono što kažu građani, a građani su zabrinuti. To ću sutra prenijeti ministru unutrašnjih poslova i direktoru Policije i siguran sam da će MUP, kao i do sada preduzeti svoje akcije - naglasio je Ćosić.

Ćosić je podsjetio da su ove kriminalne grupe nastale za vrijeme onih koji danas ćute i to skriveno ili indirektno osuđuju, piše Srna.

- To su licemjeri koji su hrabri iza tastatura i koji koriste ovu situaciju da bi dva mjeseca pred izbore u Republici Srpskoj i BiH kao nešto poslali poruku, a u stvari žele da iskoriste ove sukobe kao nešto što bi im donijelo poene - ocijenio je gradonačelnik.

Ćosić kaže da je Istočno Sarajevo simbol bezbjednosti.

On je rekao da je stepen bezbjednosti iz godine u godinu na većem nivou i da je zbog toga zahvalan, prije svega, pripadnicima MUP-a Republike Srpske.

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- Mi smo sistem koji uporno i uporno insistira na tri stvari - bezbjednost, zdravstvo i obrazovanje, s tim da je bezbjednost na prvom mjestu - napomenuo je Ćosić.

U Istočnom Sarajevu je u prethodna dva dana došlo do obračuna pripadnika kriminalnih grupa u kojima su dva lica ranjena, dok se za trećim traga.

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Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

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