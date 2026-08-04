Portugalka se udala za Srbina: Mislila da je ruski baletan

Ivan iz skromne radničke porodice i Vania, doktorka iz imućne portugalske porodice, dokaz su da prava ljubav ne poznaje ni granice ni kulturološke razlike.

Njihova priča, koja je počela sudbonosnim susretom na kruzeru, nastavila se vjenčanjem vrijednim svega 1.500 evra, potom bankrotom u Portugalu, a danas se piše u porodičnom domu u Smederevu. Životni put ovog neobičnog para nalik je scenariju za film, ispunjen izazovima, preokretima i pobjedama ljubavi nad svim preprekama.

Sve je počelo kada je Ivan, mladić iz skromne radničke porodice, sa samo 20 godina i 100 evra u džepu napustio Srbiju u potrazi za boljom budućnošću. Život ga je najprije odveo na građevinu u Parizu, zatim u Katar, gd‌je je radio kao konobar, da bi nakon završenog kursa za fitnes trenera ostvario svoj cilj i zaposlio se na kruzerima.

U jednom periodu riješio je da se u potpunosti posveti poslu. Izlaske, ljubavne avanture i veze na brodu stavio je u drugi plan, uvjeren da mu je karijera jedini prioritet. Međutim, sudbina je za njega imala sasvim drugačije planove.

Samo sedam dana kasnije, na kruzer je stigla nova doktorka akupunkture iz Portugala, Vania.

"Rekli su nam da dolazi nova doktorka akupunkture i da je Filipinka. Kada sam je ugledao s leđa... verovali ili ne, već u tom trenutku, čim sam video njenu kosu, njenu pojavu i tu neku auru, osetio sam da je nešto posebno", prisjeća se Ivan.

Hronika Šehovac: Policija na terenu nakon obračuna kriminalnih grupa, radi se na pronalasku počinilaca

Kaže da je to za njega bila ljubav na prvi pogled, uprkos tome što su dolazili iz potpuno različitih svjetova, on iz skromne srpske porodice, a ona iz imućne portugalske familije.

Mislila da je ruski baletan

Za razliku od Ivana, Vanijin prvi utisak o njemu bio je potpuno drugačiji i prilično komičan.

"Mislila sam da je iz Rusije, da je ruski baletan", priznaje kroz osmijeh.

Na kruzeru je bilo mnogo plesača i članova pozorišnih trupa, pa joj je Ivan, kako kaže, upravo na njih ličio. U to vrijeme Vania je tek zakoračila u svijet rada u inostranstvu. Osim šestomjesečnog boravka u Kini, nije imala mnogo iskustva sa životom daleko od kuće, pa se u novom okruženju osjećala pomalo nesigurno i ranjivo.

Upravo tada Ivan joj je pružio oslonac. Pokazao joj je brod, pomogao da se snađe u novoj sredini, a ubrzo ju je pozvao i na prvi sastanak. Umjesto romantične večere u luksuznom restoranu, njihovo prvo zajedničko veče obilježili su jednostavan obrok, musli i bijelo meso, i razgovor koji je bio početak ljubavne priče koja će im promijeniti život.

Raskid, prosidba usred šume i svadba za 1.500 evra

Njihov ljubavni put nije bio bez prepreka. Ogromne kulturološke razlike, ali i potpuno različito porodično porijeklo, Vania iz imućne portugalske porodice, a Ivan iz skromne radničke, dovele su do brojnih nesuglasica. U jednom trenutku odlučili su da stave tačku na vezu, vjerujući da su razlike među njima prevelike.

Međutim, raskid je trajao svega nekoliko dana. Kada je Ivan dobio premještaj na drugi kruzer, shvatio je da ne želi da je izgubi.

"Rekao sam joj da u ovoj vezi vidim budućnost i da želim da ostanemo zajedno", prisjeća se.

Kako bi na narednom ugovoru mogli da rade na istom brodu, morali su da budu i zvanično u braku. Odluka je zato pala da vjenčanje organizuju u Srbiji.

Za svega dvadesetak dana uspjeli su da pripreme sve, od vjenčanice do proslave u Smederevu.

"U roku od 20 dana sašili smo venčanicu i organizovali slavlje ovde u Smederevu. Bilo je to jedno skromno venčanje za sedamdesetak zvanica koje je tada, verovali ili ne, koštalo svega 1.500 evra", priča Ivan.

Njihovo slavlje posebno je oduševilo Vanijinu baku i d‌jeda, koji su doputovali iz Portugala kako bi prisustvovali vjenčanju.

Ni prosidba nije bila ništa manje nesvakidašnja. Dogodila se usred šume, nakon što su, prateći navigaciju, kolima zalutali na zabačenom putu. Upravo tu, daleko od svega, Ivan je izvadio prsten i zaprosio svoju buduću suprugu. Iznenađena i potpuno zatečena, nije mogla da sakrije emocije, od šoka je zaplakala.

Bankrot zbog korone i novi početak iz šupe

Poslije godina provedenih na kruzerima, Ivan i Vania odlučili su da započnu novo poglavlje života u Portugalu. Tamo je Ivan, poštujući tradicionalne običaje, od Vanijinog d‌jeda zatražio njenu ruku, a uz njegovu podršku pokrenuli su porodični posao sa nekretninama.

Naredne tri godine posao renoviranja i prodaje stanova stranim kupcima uspješno je napredovao. Međutim, izbijanje pandemije virusa korona preko noći promijenilo je sve.

"Kada je počeo kovid, sve je stalo. Za samo šest meseci firma je otišla u stečaj", prisjeća se Ivan.

Sa ogromnim kreditima za kuću i automobile, a uz brigu o prvom d‌jetetu, sinu Lukasu, porodica se našla na ivici egzistencije.

Ipak, upravo tada, kako kaže Ivan, proradio je čuveni "srpski gen za preživljavanje". Sa nekoliko alata iz šupe, mnogo upornosti i znanja stečenog uz tutorijale na Jutjubu, počeo je da dizajnira i izrađuje namještaj i sprave za vježbanje od drveta.

Republika Srpska Cvijanović: Podsjetnik na herojski podvig naših boraca

Posao je iz mjeseca u mjesec rastao. Potražnja za njegovim proizvodima bila je sve veća, pa su se preselili na veliko imanje u predgrađu Lisabona, gd‌je su podigli sopstvenu radionicu. Put do uspjeha, međutim, nije bio lak. Kao stranac u Portugalu, Ivan je u početku morao dugo da dokazuje kvalitet svog rada i da gradi povjerenje među lokalnim stanovništvom, ali je upornošću uspio da stekne stalne klijente i izgradi novi posao iz temelja.

Zašto su izabrali Smederevo umjesto Lisabona?

Poslije svih uspona i padova donijeli su još jednu veliku životnu odluku, spakovali su mašine u kamion i zajedno sa porodicom preselili se iz Portugala u Smederevo. Iako su mogli da ostanu u Lisabonu, smatraju da im Srbija danas pruža kvalitetniji i mirniji porodični život.

Ivan kaže da su pri donošenju odluke presudila tri razloga, bezbjednost, kvalitet hrane i mogućnosti za razvoj porodičnog posla.

"Ovde deca mogu slobodno da šetaju gradom. Nema toliko straha od napada ili otmica dece. U Portugalu ne možete tako bezbrižno da ih pustite u park, dok je ovde to sasvim normalno", kaže Ivan.

Dodaje da im mnogo znači i to što u Srbiji imaju pristup domaćem mlijeku, jajima i povrću sa sela, ali i podršku porodice. Upravo zato je izbor pao na Smederevo, gd‌je njegovi roditelji mogu da pomognu oko d‌jece, dok je život mirniji i pristupačniji nego u Beogradu, koji Vaniju, zbog saobraćajnih gužvi, podsjeća na Lisabon.

Vania se u međuvremenu potpuno uklopila u život u Srbiji i, kako Ivan kaže, postala prava srpska snajka. Omiljeni specijaliteti su joj sarma, pljeskavica i Karađorđeva šnicla, koje je naučila i sama da priprema, ali ono što ju je najviše osvojilo jeste neposrednost i gostoprimstvo ljudi.

"Svi vole da pomognu, pričaju sa mnom i pitaju me odakle sam. Svi vole decu", kaže Vania.

Ivan dodaje da ga upravo taj odnos prema ljudima najviše razlikuje od života u Portugalu.

"Tamo je gotovo nezamislivo da vam nepoznata osoba priđe na ulici i pomazi dete u kolicima. To bi mnogima bilo previše nametljivo. U Srbiji je to sasvim prirodan gest pažnje i topline, i upravo nam se to mnogo dopada", objašnjava.

Danas njihova porodična firma uspješno posluje i u Srbiji, a planova za budućnost ne manjka. Ipak, iskustvo ih je naučilo da život često napiše drugačiji scenario od onog koji sami isplaniraju. Zato, kažu, najprije žele da dodatno razviju posao i obezbijede stabilnost porodici, a potom da se ponovo otisnu na put, ovog puta kako bi zajedno obišli svijet, prenosi Žena Blic.