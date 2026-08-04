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Predstavio se kao majstor, pa napao penzionere: Zaključao ih i opljačkao

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 14:47

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Prava drama i nezapamćeno nasilje odigrali su se u nedjelju prijepodne u Lazarevcu, kada je za sada nepoznati muškarac brutalno napao i opljačkao stariji bračni par u njihovom porodičnom domu.

Kako saznaje Telegraf.rs, jezivi napad odigrao se 2. avgusta oko 11 časova, u jednoj mirnoj ulici u Lazarevcu.

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Sramno lukavstvo napadača

Prema informacijama iz istrage, razbojnik je zakucao na vrata starca (89) i starice (81), predstavivši se kao serviser koji je došao da provjeri ispravnost njihovog bojlera. Nesrećni penzioneri su ga, ne sumnjajući ništa, pustili u dom.

Međutim, ubrzo je uslijedio pakao. Napadač je primijenio podlo lukavstvo kako bi žrtve satjerao u izolovan prostor - pozvao ih je u kupatilo pod izgovorom da im pokaže da li radi signalna lampica na uređaju.

Kada su nesrećni ljudi ušli za njim, razbojnik ih je mučki i svom snagom odgurnuo. Od siline udarca, oboje penzionera palo je na pod, zadobivši pri padu više teških posjekotina u predjelu glave.

Krvavi ležali na podu dok im je uperivao oružje

Dok su povrijeđeni i preplašeni supružnici ležali u krvi na podu kupatila, bezdušni napadač je izvadio pištolj, uperio ga direktno u njih i uz prijetnju smrću zatražio da mu predaju sav novac koji imaju u kući.

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U strahu za goli život, nesrećni starac je uspio da dođe do novčanika i preda razbojniku sumu od 20.000 dinara.

Nakon što je uzeo novac, razbojnik je prestrašeni bračni par zaključao u kupatilu, a potom detaljno pretražio ostale prostorije i stvari u kući, poslije čega je pobjegao u nepoznatom pravcu.

Ljekari im ukazali pomoć, policija na nogama

Povrijeđenim supružnicima prva ljekarska pomoć ukazana je u Hitnoj službi Doma zdravlja u Lazarevcu, gdje su im konstatovane višestruke posjekotine na glavi. Zbog ozbiljnosti povreda i duboke starosti pacijenata, oni su upućeni na dalju opservaciju i liječenje u Valjevo.

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Uviđaj na licu mjesta izvršila je policija, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Lazarevcu, koji je ovo djelo kvalifikovao kao krivično djelo razbojništvo.

Policija intenzivno traga za bezobzirnim napadačem.

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Srbija

fizički napad

Policija

Penzioneri

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