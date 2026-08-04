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Zbog ubistva uhapšene dvije žene i muškarac: Muškarac pronađen zavezan na tavanu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:21

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Мушкарац руку везаних за столицу.
Foto: Unsplash/Jose P. Ortiz

Tri osobe uhapšene su zbog ubistva vlasnika piljare Radivoja G. na Karaburmi, a snimci sa nadzornih kamera otkrili su sve. Uspješnu akciju hapšenja izveli su pripadnici UKP PU Beograd.

Slobode su lišene dvije žene i jedan muškarac za koje se sumnja da su muškarca skinuli golog, vezali, mučili, ubili, opljačkali i pobjegli, piše Telegraf.rs.

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Podsjetimo, u beogradskom naselju Karaburma, u stanu smještenom u potkrovlju stambene zgrade, pronađeno je tijelo Radivoja G. Prizor koji su zatekli istražioci, kako se saznaje, bio je jeziv - tijelo muškarca bilo je potpuno nago na dušeku od kreveta, sa rukama čvrsto vezanim iza leđa pertlama.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, motiv ovog brutalnog zločina je čisto koristoljublje. Radivoje, koji je inače bio vlasnik nekoliko radnji u Beogradu, nedavno je prodao stan i od te prodaje inkasirao čak 180.000 evra.

Istražioci su tokom uviđaja na tavanu pronašli sef u kom je nesrećni čovjek čuvao novac, ali je on zatečen potpuno otvoren i prazan!

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Operativci beogradske policije intenzivno su tragali za mlađom ženskom osobom koja je viđana sa Radivojem. Prema prvim informacijama iz istrage, sumnja se da je upravo ta djevojka bila u stanu sa žrtvom neposredno prije ili u vrijeme smrti.

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Ubistvo

Beograd

hapšenje

tavan

pronađeno tijelo

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