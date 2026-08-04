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Preminuo Milovan Grbić (105), jedan od najstarijih Banjalučana

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ATV redakcija
04.08.2026 12:17

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Старац положио руку на дрену штаку.
Foto: Pexels/khbab alturky

Milovan Grbić, najstariji član Gradskog udruženja penzionera Banjaluka, a zasigurno i jedan od najstarijih Banjalučana, preminuo je danas, 4. avgusta, u 106. godini.

Bio je jedan od najstarijih Banjalučana i najstariji član Gradskog udruženja penzionera.

I nakon stote godine govorio je da ga je rad održavao aktivnim.

Njegovi odgovori o životu i dugovječnosti ostali su posebno upečatljivi.

Sa Milovanom ekipa "Nezavisnih novina" razgovarala je u novembru 2024. godine kada je proslavljao svoj 104. rođendan.

Kako nam je tada rekao, rođen je 20. novembra 1920. godine, a na pitanje koji je recept za dug život, Milovan nam precizan odgovor nije dao.

Odrastao u velikoj porodici

Milovan je rastao uz još 13 braće i sestara.

Rekao nam je tada da kod doktora ne ide često, a prisjećajući se prošlih vremena, dok su ga i zdravlje i noge služile, radio je po selu. Vršio i skupljao ljudima žito. Ni tada, iako je prešao 100. godinu, od posla nije odustajao.

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"Sad ne mogu Bog zna šta raditi. Ne mogu me noge držati četiri-pet sati da stojim i radim. Zabole me koljena, pa moram sjesti. Prije sam volio raditi, ali sada nisam kadar. Ne radim teškog posla, nemam snage", rekao je tada Milovan za "Nezavisne novine".

U penziji još od kada je Tito umro

U penziji je uživao dugo, ali koliko tačno, nije se mogao sjetiti.

"Boga mi, ne znam ti reći koliko sam u penziji", rekao je Milovan, a prijatelji koji su bili na proslavi istakli su da penziju prima još od kada je Tito umro.

Na 104. rođendanu su mu bili brojni gosti, a među njima i predstavnici Gradskog udruženja penzionera Banjaluka, a kako je tada rekao Zoran Ćetković iz ovog udruženja, ovakvi rođendani nisu česti.

"Posjetili smo našeg najstarijeg penzionera u Gradskom udruženju penzionera Milovana Grbića koji proslavlja 104. rođendan i mi smo došli sa skromnim poklonom da ga obiđemo i da mu poželimo zdravlje i sreću", rekao je prije dvije godine Ćetković za "Nezavisne novine".

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