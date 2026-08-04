Humanost nadmašila sva očekivanja: Freshwave akcija darivanja krvi odjeknula širom BiH

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju je Freshwave festival organizovao u saradnji sa JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, uspješno je završena u ponedjeljak, 3. avgusta, a rezultat je premašio sva očekivanja.

Tokom šest časova trajanja akcije, od 8 do 14 časova, krv je darovalo gotovo 150 dobrovoljnih davalaca, koji su svojim humanim činom dali doprinos očuvanju dragocjenih zaliha krvi u periodu godine kada su one posebno potrebne.

Ljetni mjeseci tradicionalno predstavljaju izazovan period za transfuzijske službe zbog povećane potrošnje i manjeg broja dobrovoljnih davalaca. Upravo zato, organizatori ističu da je odziv građana pokazao koliko zajedništvo i solidarnost mogu napraviti stvarnu razliku.

Posebnu vrijednost akciji daje činjenica da njen uticaj nije ostao ograničen samo na Banjaluku. Nakon objave poziva za dobrovoljno darivanje krvi, organizatorima su se javili brojni građani iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji su, inspirisani ovom inicijativom, u svojim lokalnim transfuzijskim službama dobrovoljno darovali krv želeći da budu dio iste humane priče.

Kako ističu organizatori, upravo ovakve poruke potvrđuju da je cilj akcije ostvaren.

"Željeli smo motivisati ljude da učine humano djelo i pokazati da muzika može biti pokretač pozitivnih promjena u društvu. Kada smo vidjeli fotografije i poruke ljudi iz različitih gradova BiH koji su zbog ove akcije otišli da daruju krv, postalo je jasno da smo zajedno pokrenuli nešto mnogo veće od jedne festivalske aktivnosti", navode organizatori.

Kao znak zahvalnosti za njihov humani čin, organizatori Freshwave festivala odlučili su da i svim građanima koji su krv darovali u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, a prijavili se organizatorima i dostavili potvrdu o dobrovoljnom darivanju, uruče besplatne ulaznice za ovogodišnje izdanje festivala.

Iz Freshwave festivala naglašavaju da besplatna ulaznica nije bila cilj niti nagrada za darovanu krv, već simbol zahvalnosti ljudima koji su odlučili pomoći onima kojima je krv najpotrebnija.

Organizatori Freshwave festivala se zahvaljuju svim dobrovoljnim davaocima krvi, zaposlenima JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, kao i svima koji su svojim primjerom pokazali da humanost ne poznaje granice ni gradove.

Organizatori su izrazili nadu da će ova akcija prerasti u tradiciju i da će narednih godina okupiti još veći broj dobrovoljnih davalaca, potvrđujući da zajednica svoju najveću snagu pokazuje upravo onda kada pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.