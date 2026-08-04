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Javor obišao radove: Izgradnja kanalizacione mreže u završnoj fazi

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 13:57

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Јавор обишао радове: Изградња канализационе мреже у завршној фази
Foto: ATV

Izgradnja kanalizacione mreže u prijedorskom mjestu Omarska, čija je vrijednost 999.633 KM sa PDV-om, odvija se planiranom dinamikom i u završnoj je fazi, izjavio je gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor.

Javor, koji je danas obišao mjesto izgradnje, izjavio je da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za Omarsku koji će riješiti problem koji decenijama opterećuje mještane, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Nastavljamo da ulažemo u komunalnu infrastrukturu i stvaramo bolje uslove za život naših sugrađana", poručio je Javor.

Projekat obuhvata izgradnju 2.325 metara nove kanalizacione mreže, čime će biti omogućen priključak za oko 70 domaćinstava u dvije ulice boračkog naselja, kao i u jednom kraku Svetogorske ulice.

Izgradnjom ovog kraka biće riješen dugogodišnji problem izlivanja kanalizacije u blizini centra Omarske kod objekta "Olimpik", koji je prijetio da ugrozi funkcionisanje većeg dijela postojećeg kanalizacionog sistema.

Istovremeno, biće otklonjen i problem izlivanja kanalizacije u rijeku Krivaju, koji je godinama pogađao dio naselja Muzgonje i Prcaći.

Iz Gradske uprave su naveli da je ovaj projekat važna osnova za nastavak razvoja kanalizacionog sistema, jer će omogućiti da novi krak bude povezan sa planiranom industrijskom zonom u blizini kompleksa "Peti neplan", čime će biti stvoreni uslovi za širenje i modernizaciju kanalizacione mreže u Omarskoj, prenosi Srna.

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Tagovi :

Slobodan Javor

kanalizacija

Prijedor

Radovi na mreži

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