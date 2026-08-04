Još jedna neprospavana noć za trebinjske vatrogasce: Nastavlja se borba sa požarom

Autor:ATV redakcija
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Tokom protekle noći pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su još jednu neprospavanu i izuzetno tešku noć na terenu.
Intervencije su izvođene na više lokacija - na području Trtina, Drača na putnom pravcu prema Tulima, kao i duž putne komunikacije Volujac-Biograd, gdje su vatrogasci ulagali maksimalne napore da zaustave širenje vatre i zaštite stanovništvo i materijalna dobra.
Situacija se i dalje pažljivo prati, a pripadnici TVSJ Trebinje ostaju na terenu i nastavljaju borbu sa požarom.
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