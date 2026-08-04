Logo

Još jedna neprospavana noć za trebinjske vatrogasce: Nastavlja se borba sa požarom

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 12:48

Komentari:

0
Пожар код Требиња
Foto: ATV

Tokom protekle noći pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su još jednu neprospavanu i izuzetno tešku noć na terenu.

Intervencije su izvođene na više lokacija - na području Trtina, Drača na putnom pravcu prema Tulima, kao i duž putne komunikacije Volujac-Biograd, gdje su vatrogasci ulagali maksimalne napore da zaustave širenje vatre i zaštite stanovništvo i materijalna dobra.

Situacija se i dalje pažljivo prati, a pripadnici TVSJ Trebinje ostaju na terenu i nastavljaju borbu sa požarom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar u Trebinju

požar

TVSJ Trebinje

Selo Biograd

Komentari (0)

Pročitajte više

Александар Вучић у Језеру

Gradovi i opštine

Vučić posjetio samohranog oca četvoro djece: Najavio pomoć Jezeru

2 h

3
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Da se ne ponovi stradanje srpskog naroda kakvo je bilo u zločinačkoj akciji "Oluja"

3 h

0
Рибњак Саничани

Gradovi i opštine

Vlada uplatila 3,8 miliona KM za ribnjak "Saničani"

3 h

2
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Ekonomija

Umanjene cijene goriva na čak 281 pumpi širom Srpske

3 h

0

Više iz rubrike

Александар Вучић у Језеру

Gradovi i opštine

Vučić posjetio samohranog oca četvoro djece: Najavio pomoć Jezeru

2 h

3
Рибњак Саничани

Gradovi i opštine

Vlada uplatila 3,8 miliona KM za ribnjak "Saničani"

3 h

2
књиге уџбеници

Gradovi i opštine

Počela isporuka besplatnih udžbenika za osnovce

3 h

0
Пожар код Лакташа

Gradovi i opštine

Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

4 h

0

  • Najnovije

15

38

Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine

15

36

Da li mačke stvarno ne vole svoje vlasnike?

15

35

Prvi pacijent koji je primio rusku vakcinu protiv raka završava terapiju u septembru

15

23

Većina migranata vraćena iz Seute

15

10

Naučnici razvili AI alat koji razlikuje ćelije raka od zdravih, sa tačnošću od 99,9 odsto

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima