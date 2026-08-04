Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

Na području Laktaša aktivan je veliki požar, a vatrogasne ekipe su na terenu 24 sata, potvrdio je gradonačelnik Miroslav Bojić.

Bojić je naglasio da su požari aktivan iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima.

"Dim se širi kroz naselja", kaže Bojić.

On je apelovao na sve građane koji posumnjaju da neko pali rastinje da ga istog momenta prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.