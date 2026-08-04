Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

Autor:ATV redakcija
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Na području Laktaša aktivan je veliki požar, a vatrogasne ekipe su na terenu 24 sata, potvrdio je gradonačelnik Miroslav Bojić.
Bojić je naglasio da su požari aktivan iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima.
"Dim se širi kroz naselja", kaže Bojić.
On je apelovao na sve građane koji posumnjaju da neko pali rastinje da ga istog momenta prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
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