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Veliki požar kod Laktaša, vatrogasci 24 sata na terenu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 11:32

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Пожар код Лакташа
Foto: Fejsbuk

Na području Laktaša aktivan je veliki požar, a vatrogasne ekipe su na terenu 24 sata, potvrdio je gradonačelnik Miroslav Bojić.

Bojić je naglasio da su požari aktivan iznad Bukovice i iz pravca Šimića prema Bakincima i Riječanima.

"Dim se širi kroz naselja", kaže Bojić.

On je apelovao na sve građane koji posumnjaju da neko pali rastinje da ga istog momenta prijave Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Tagovi :

požar

Laktaši

Miroslav Bojić

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