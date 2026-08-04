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Izbio novi požar na deponiji kod Mostara, vatrogasci na terenu

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 08:43

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Избио нови пожар на депонији код Мостара, ватрогасци на терену
Foto: Printscreen/Youtube/Avaz

Na području deponije Uborak u Mostaru u ponedjeljak naveče izbio je novi požar. Vatra nije zahvatila glavnu plohu za odlaganje otpada.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i policijski službenici.

Dojava o požaru zaprimljena je u 21:54 sati, a prve dvije vatrogasne ekipe, sa šest vatrogasaca, na teren su izašle već minutu kasnije. Oko 22:30 sati pridružila se i treća ekipa, tako da su u gašenju bila angažovana tri vatrogasna vozila i osam vatrogasaca.

Stanje na terenu jutros je nešto drugačije. Kako su potvrdili iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar za portal Radiosarajevo.ba, trenutno je na terenu jedno vozilo i tri vatrogasca.

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Za sada nije poznato kako je došlo do požara, niti kolika je površina zahvaćena vatrom. Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe završe intervenciju i obave uviđaj.

Podsjećamo, veliki požar na lokalitetu Uborak – Buđevci izbio je 22. jula, kada je u potpunosti uništena hala za sortiranje i recikliranje otpada s pripadajućim postrojenjima, dok je oštećen i dio opreme deponije. Gust dim danima se širio prema Mostaru, zbog čega je Grad proglasio stanje tehničko-tehnološke nesreće i izdao preporuke građanima radi zaštite zdravlja.

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požar

deponija Uborak

Uborak

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