Velika ulaganja u vodotokove u Semberiji

Radovi na Drinskom nasipu stoje u mjestu, a koče ih imovinski odnosi koje bi trebalo da riješi Bijeljinska gradska vlast. Sredstva već godinama čekaju u Vodama Srpske, ali niko ne zna šta čekaju u gradskoj upravi. Do sada je urađeno dva kilometra i osamsto metara nasipa, a pravi posao tek slijedi.

„Da će Gradska uprava u nekom narednom periodu i riješiti imovinske odnose, naročito u dva tri kilometra koja treba da radimo, za koja su sredstva obezbijeđena, već nekoliko godina ih imamo na raspolaganju ali ih ne možemo koristiti jer imamo sve riješeno i projekt i sve sem tih imovinskih odnosa i to je nešto što mi čekamo. U prethodnom periodu radili smo i na rekonstrukciji naših crpnih stanica“, rekao je Miroslav Milovanović, v.d. direktora JU „Vode Srpske“.

Šta je sporno i kada će imovinsko-pravni odnosi biti riješeni, na ovo pitanje nismo dobili odgovor iz Gradske uprave. Oko 60 miliona KM do sada je uloženo u vodotokove u Semberiji, jer su poplave 2014. bile opomena. Kompletno je urađen savski nasip, regulisan je i obodni kanal. Regulacija kanala Dašnica koji protiče i kroz samu Bijeljinu dosta je pomogla, kao i radovi na obodnom kanalu.

„Rekonstruisan je kanal MOK , tj. Majevički obodni kanal i u finalnoj fazi je rekonstrukcija glavnog obodnog kanala u Bijeljini čime ćemo završiti taj jedan prsten gdje će Semberija ostati zaštićena od poplava kako od bujičnih sa obronaka Majevice, tako i sa rijeke Save, a nadam se i sa rijeke Drine ukoliko uspijemo da dobijemo riješene imovinske odnose“, rekao je Milan Gavrić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Nisu samo poplave ostavile trag u Semberiji. Suše su svake godine muka za poljoprivrednike. U brojnim selima proteklih godina riješen je sistem navodnjavanja. Bez vode iz sistema teško bi opstali Ivanovići u Amajlijama.

“Zahvaljujući ovome što je razvedeno ovdje, ova voda, trenutno ja imam na raspolaganju za 12 hektara koje mogu da zaljevam i to koristim maksimalno, radi se dan noć da to podmirimo sa vodom. Faktički na jednom kraju počnemo, na drugom izađemo, moraš da se vraćaš i to se tako vrti u krug“, rekao je Sreten Ivanović, Amajlije.

Za nastavak izgradnje drinskog nasipa u cilju zaštite od poplava Vode srpske izdvojile su 6 miliona maraka .U naredne 2 godine u planu je rehabilitacija crpnih stanica u Bijeljini. Vrijednost ovog projekta je više od 7 miliona maraka.