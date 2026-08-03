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Preminuo Milan Selak, otac Gorana Selaka

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 20:17

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Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака
Foto: Ustupljena fotografija

U 72. godini života, danas 3. avgusta 2026. godine, preminuo je Milan (Mirko) Selak, otac ministra pravde Republike Srpske i predsjednika Socijalističke partije Srpske Gorana Selaka.

Milan Selak bio je poznati banjalučki ugostitelj, veliki dobrotvor i čovjek kojeg su brojni ljudi širom Krajine poznavali i poštovali po dobroti, gostoprimstvu i spremnosti da pomogne drugima.

Iza sebe je ostavio suprugu Zoranu, kćerku Marinu, sina Gorana, snahu Bernandu, te unučad Milana, Milicu, Elenu i Miu.

Milan Selak će biti sahranjen u srijedu, 5. avgusta 2026. godine, u 13.00 časova na Gradskom groblju u Vrbanji.

Ožalošćeni su porodica, rodbina, prijatelji i brojni ljudi koji su ga poznavali i poštovali.

Neka mu je vječna slava i hvala.

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Milan Selak

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