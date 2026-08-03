Otvorila sef u kojem je čuvala 26.000 evra: Umjesto novca pronašla nešto neočekivano

Neimenovana Tajlanđanka otvorila je sef, u kojem je godinama čuvala svoju ušteđevinu, uvjerena da se nalazi na sigurnom mjestu. Međutim, prizor koji je ugledala ostavio ju je bez riječi.

Priča je privukla pažnju korisnika, pošto je žena poznata na društvenim mrežama kao “Nani Irin” podijelila svoje iskustvo i nesvakidašnje fotografije.

Povremeno je otvarala sef

Ona je ispričala da je sef otvarala povremeno, kada joj je novac bio potreban za plaćanje stambenog kredita.

Posljednju provjeru, kako je navela, obavila je manje od mjesec dana pre nego što je otkrila “problem”.

U sefu se nalazilo oko milion tajlandskih bata, što odgovara iznosu od približno 26.000 evra, prenosi Stirile Pro TV.

Međutim, kada je otvorila sef, zatekla je prizor koji ju je zaprepastio - veći broj živih i uginulih termita, dok je značajan dio novca bio uništen.

"Štiti novac od lopova, ali..."

Fotografije koje je objavila prikazuju novčanice koje su insekti gotovo pojeli, dok su druge bile samo djelimično uništene.

“Sef štiti tvoj novac od lopova, ali ne i od termita“, napisala je na Fejsbuku.

Po njenim riječima, termiti su nekako uspjeli da uđu u sef i za svega nekoliko nedjelja unište dio ušteđevine, koji neće moći da povrati.

Naime, Centralna banka Tajlanda mijenja oštećene novčanice samo ukoliko ispunjavaju određene uslove, što ovde nije slučaj.

(Telegraf.rs)