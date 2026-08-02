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Dnevni horoskop za 2. avgust: Škorpijama stiže novac, Ribe pred izazovom

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 09:26

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Хороскоп
Foto: Pixabay/Maklay62

Ovaj avgust donosi snažne planetarne uticaje za sve znake: saznajte kome stiže poslovni preokret, a koga čekaju romantični susreti i novi emotivni izazovi. Pročitajte detaljnu astrološku prognozu za 2. avgust.

Ovan

Ovaj dan vam može donijeti uspjeh u javnim nastupima i u pregovorima s poslovnim saradnicima. Očekuje vas uspješna saradnja. Nesuglasice oko raspolaganja novcem mogu obilježiti vaš odnos s partnerom tokom ovog dana. Reuma.

Bik

Ovaj period može vam donijeti veliki preokret u razvoju poslovanja i dosta nestabilan priliv novca. Odlaganje planiranog posla. Partner vam je uputio kritiku, i to vas nije ostavilo ravnodušnim. Situacija rezultatira razmiricama. Glavobolja.

Blizanci

Povoljan aspekt donosi talas pozitivne energije. Poslovne obaveze obavljate s radnim elanom, a to će se vidjeti i po rezultatima. Osjećate sve veću privlačnost prema osobi koju ste nedavno upoznali. Romantičan susret. Nesanica.

Rak

Značajan period za uspostavljanje poslovnih kontakata. Nezaposleni će uspjeti da pronađu dobar honorarni posao. Odnos s partnerom danas bi trebalo da obilježe konstruktivni dogovori i uspješno ostvarenje zajedničkog cilja. Zubobolja.

Lav

Povoljan aspekt budi u vama inspiraciju i donosi vam nove vizije u pogledu pravca vašeg poslovanja. Ovaj dan donosi vam brojne prilike za flert i udvaranje. Neodoljiva fizička privlačnost. Više se odmarajte.

Djevica

Ovaj dan donijeće vam uspješnu prezentaciju ili javni govor na sastanku s nadređenima i saradnicima. Rad na novom projektu. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju ispunjava vas posebnom toplinom i osjećajem bliskosti. Probavne smetnje.

Vaga

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos s vama i širi spletke. Upravo u ovom periodu do vas mogu doći neistinite priče o vama. Pred vama je romantično veče s partnerom. Vaš odnos je pun ljubavi i podrške. Bolovi u leđima.

Škorpija

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspjeh. Nalazite se u dilemi da li da nastavite vezu koja je nedefinisana. Otvoreno porazgovarajte s partnerom. Prehlada.

Strijelac

Planetarni aspekti u vašem polju novca doprinose pravom trenutku da krenete u ostvarenje finansijskih ciljeva. Nepovjerenje između vas i partnera izbija s vremena na vrijeme. Ovaj dan donosi epizodu ljubomore. Odlično se osjećate.

Jarac

Pruža vam se jedinstvena prilika da ostvarite dugoročni cilj. Prelazak na višu radnu poziciju s daleko većom odgovornošću. Osoba koju ste nedavno upoznali ne izbija vam iz misli. Ubrzo slijedi romantičan susret. Reumatske tegobe.

Vodolija

Pravite rekapitulaciju rezultata i osmišljavate plan za ostvarenje velikog poslovnog cilja. Sada polažete temelje za budućnost. Osoba s kojom se viđate ne uklapa se sasvim u vaša očekivanja. Imate osjećaj da igra neku igru. Nervoza.

Ribe

Početak nove saradnje ili rad na poslu kakav do sada niste radili postavljaju vas pred poseban izazov. Uprkos tome, slijede dobri rezultati. Slobodne Ribe očekuje zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža i mogućnost ulaska u vezu na daljinu. Prehlada.

(Kurir)

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