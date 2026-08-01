Horoskop za subotu: Šta nam donosi prvi dan avgusta?

Ovan

Ako radite, mogući su nesporazumi ili promjena dogovora, zato provjerite šta je zaista hitno. Ostali neka završe samo najvažnije obaveze i ostave vrijeme za odmor. Zauzeti mogu ući u raspravu zbog kućnih obaveza ili načina komunikacije. Slobodni bi mogli razmišljati o osobi s kojom je razgovor ostao nedovršen. Potrebni su vam odmor i kvalitetan san.

Bik

Neplanirani troškovi mogli bi poremetiti budžet, zato izbjegavajte impulsivnu kupovinu. Ako radite, ne dozvolite da vas tuđe kašnjenje uspori. Zauzeti mogu imati različite želje kada je riječ o izlasku ili trošenju novca. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Prijaće vam boravak u prirodi.

Blizanci

Dan je pogodan za rješavanje finansijskih obaveza. Na poslu su moguća manja neslaganja s kolegom oko podjele zadataka. Zauzeti bi mogli raspravljati zbog kućnih obaveza ili organizacije dana. Slobodni će privući nečiju pažnju, ali neka ne žure. Potreban vam je predah od telefona i računara.

Rak

Ako radite, mogući su nesporazumi ili kašnjenje važnih informacija. Obratite pažnju i na troškove. Ne prećutkujte ono što vas muči jer bi sitnice mogle izazvati raspravu. Slobodni mogu započeti dopisivanje s osobom koja još nije sasvim otvorena. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Lav

Ako radite, pažljivo provjerite račune, uplate i novac kojim raspolažete. Zauzeti bi mogli otvoriti temu ljubomore ili zajedničkih finansija. Slobodne očekuje snažna privlačnost, ali druga strana neće odmah pokazati sve karte. Budite umjereni u hrani i piću.

Djevica

Neko može biti nezadovoljan obavljenim poslom, ali ne preuzimajte odgovornost za ono što nije bilo do vas. Zauzeti bi mogli burnije reagovati na partnerove primjedbe. Slobodni će privući nečiju pažnju, ali neće odmah steći povjerenje. Potrebno vam je više odmora.

Vaga

Kućne obaveze mogle bi vam oduzeti više vremena nego što ste planirali. Ako radite, držite se prioriteta. Partneru može zasmetati vaša zatvorenost ili izbjegavanje razgovora. Slobodne bi mogla privući osoba koja šalje nejasne signale. Potreban vam je kvalitetan odmor.

Škorpija

Ne miješajte prijateljstvo i novac. Ako radite, završavajte obaveze po pravilima i ne tražite prečice. U vezi su moguće rasprave zbog ljubomore ili novca. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu na druženju. Prijaće vam fizička aktivnost.

Strijelac

Neko može tražiti više nego što je realno moguće završiti. Jasno postavite granice i prioritete. Poslovne obaveze mogu poremetiti zajedničke planove. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko posla. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Jarac

Očekuje vas više sitnih obaveza i odlazaka na različita mjesta. Uz dobru organizaciju sve ćete završiti na vrijeme. Zauzeti bi mogli promijeniti planove zbog posla. Slobodni mogu dobiti poruku od osobe koju već poznaju. Moguća je napetost u vratu i ramenima.

Vodolija

Moguć je neplaniran trošak ili dodatni izdaci. Ako radite, budite pažljivi prilikom naplate i vraćanja novca. Zauzeti mogu raspravljati oko novca ili organizacije dana. Slobodni bi mogli primijetiti da osoba koju poznaju pokazuje više interesovanja. Zdravlje vam je vrlo dobro, ali budite umjereni u hrani i piću.

Ribe

Ne pretrpavajte se obavezama jer vam koncentracija neće biti na visokom nivou. Ako radite, provjerite račune i uplate. Zauzeti bi mogli biti razočarani promjenom zajedničkih planova. Slobodni će dobiti jasan znak interesovanja, ali će željeti vrijeme da procijene situaciju. Energija može oscilirati, potrebno vam je više odmora.