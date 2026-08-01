Tragedija u Zagorju: Izbio požar u kući, tri osobe poginule

Foto: Tanjug/AP

U požaru u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju, stradale su tri osobe.

Kako je upravo izvestila PU krapinsko-zagorska, strašna tragedija dogodila se u Svetom Križu Začretju. U požaru u porodičnoj kući stradale su tri osobe. Srbija Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge Više podataka biće poznato poslije uviđaja. (Zagorje)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.