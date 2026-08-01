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Tragedija u Zagorju: Izbio požar u kući, tri osobe poginule

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 08:57

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Трагедија у Загорју: Избио пожар у кући, три особе погинуле
Foto: Tanjug/AP

U požaru u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju, stradale su tri osobe.

Kako je upravo izvestila PU krapinsko-zagorska, strašna tragedija dogodila se u Svetom Križu Začretju.

U požaru u porodičnoj kući stradale su tri osobe.

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Više podataka biće poznato poslije uviđaja.

(Zagorje)

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Hrvatska

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