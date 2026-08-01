Tragedija u Zagorju: Izbio požar u kući, tri osobe poginule

Autor:ATV redakcija
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U požaru u porodičnoj kući u Svetom Križu Začretju, stradale su tri osobe.
Kako je upravo izvestila PU krapinsko-zagorska, strašna tragedija dogodila se u Svetom Križu Začretju.
U požaru u porodičnoj kući stradale su tri osobe.
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Više podataka biće poznato poslije uviđaja.
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