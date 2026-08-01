Ubistvo u porodičnoj kući: Ovo je ubijeni hirurg u Banatskim Karlovcima

Autor:ATV redakcija
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Stravičan zločin potresao je sinoć Banatske Karlovce i uznemirio javnost kada je u porodičnoj kući ubijen dr Aleksandar Ilić (42), poznati i cijenjeni hirurg iz Vršca.
Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između doktora Ilića i njegove supruge K. L. T. (49).
U kući se u tom trenutku nalazio i njen maloletni sin iz prvog braka. Kako se sumnja, mladić je tokom verbalnog sukoba supružnika uzeo nož i više puta ubo očuha, navodno pokušavajući da zaštiti majku.
Dr Ilić je sa teškim povredama najpre prevezen u Dom zdravlja, a potom hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara, podlegao je zadobijenim povredama.
Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, locirali sve učesnike događaja i priveli ih u policijsku stanicu.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje rukovodi istragom, a okolnosti i motivi koji su doveli do ove tragedije biće utvrđeni daljom istragom, prenosi Telegraf.
Srbija
Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge
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