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Ubistvo u porodičnoj kući: Ovo je ubijeni hirurg u Banatskim Karlovcima

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 09:53

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Александар Илић, познати хирург из Вршца, убијен је у породичној кући
Foto: Privatna arhiva / Telegraf

Stravičan zločin potresao je sinoć Banatske Karlovce i uznemirio javnost kada je u porodičnoj kući ubijen dr Aleksandar Ilić (42), poznati i cijenjeni hirurg iz Vršca.

Prema prvim informacijama iz istrage, tragediji je prethodila žestoka svađa između doktora Ilića i njegove supruge K. L. T. (49).

U kući se u tom trenutku nalazio i njen maloletni sin iz prvog braka. Kako se sumnja, mladić je tokom verbalnog sukoba supružnika uzeo nož i više puta ubo očuha, navodno pokušavajući da zaštiti majku.

Preminuo uprkos naporima ljekara

Dr Ilić je sa teškim povredama najpre prevezen u Dom zdravlja, a potom hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara, podlegao je zadobijenim povredama.

Policija privela učesnike događaja

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu brzo su reagovali, locirali sve učesnike događaja i priveli ih u policijsku stanicu.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje rukovodi istragom, a okolnosti i motivi koji su doveli do ove tragedije biće utvrđeni daljom istragom, prenosi Telegraf.

Полиција Србија

Srbija

Poznati hirurg ubijen u kući u Banatskim Karlovcima! Osumnjičen maloljetni sin supruge

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Ubistvo

Ubijen Aleksandar Ilić

Hirurg

Doktor

Srbija

Ubistvo Banatski Karlovci

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