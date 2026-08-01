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Kilometarske kolone: Kolaps na graničnom prelazu Sitnica–Zupci

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 10:18

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На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила,
Foto: ATV

Na graničnom prelazu Sitnica–Zupci danas su zabilježene ogromne gužve i višekilometarske kolone vozila.

Kako možemo vidjeti na fotografiji, stvorena je ogromna kolona vozila iz pravca BiH prema Crnoj Gori.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, što zahtijeva strpljenje i oprez pri vožnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repubulike Srpske.

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Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, iz AMS-a preporučuju da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.

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Tagovi :

Granični prelaz

Granični prelaz Sitnica–Zupci

Crna Gora

saobraćaj

gužve na granici

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