Kilometarske kolone: Kolaps na graničnom prelazu Sitnica–Zupci

Autor:ATV redakcija
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Na graničnom prelazu Sitnica–Zupci danas su zabilježene ogromne gužve i višekilometarske kolone vozila.
Kako možemo vidjeti na fotografiji, stvorena je ogromna kolona vozila iz pravca BiH prema Crnoj Gori.
Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, što zahtijeva strpljenje i oprez pri vožnji, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repubulike Srpske.
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Gužve na graničnim prelazima, vozačima upućeno posebno upozorenje
Zbog veoma visokih dnevnih temperatura, iz AMS-a preporučuju da se izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti.
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