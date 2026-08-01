Infantino zvanično odustao od prodaje FIFA takmičenja

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino saopštio je da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima, istakavši da je jedinstvo važnije od nametanja rješenja.

"Nakon pažljivog saslušanja svih stavova, postalo je jasno da je projekat stvorio podjele prirode koje, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu zacrtanog cilja. Naša svrha je uvijek bila - i uvijek će biti da se ujedinimo i unapredimo. Kao rezultat toga, ovaj prijedlog neće biti nastavljen".

Istakao je da će u narednim danima i nedeljama razgovarati sa svima koji su zainteresovani, sa ciljem da fudbal nastavi da se razvija i raste, posebno u onim zemljama kojima je podrška najviše potrebna.

BREAKING: Gianni Infantino has scrapped World Cup investment plan admitting the project had created divisions and was no longer in the interest of its original objective. 🚨 pic.twitter.com/LYH4IVo5Nx — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 1, 2026

"Projekat FIFA FFE je imao za cilj da pruži osnovu za dalje jačanje naših udruženja članica FIFA i našeg sporta širom sveta, posebno u onim zemljama gde je podrška najpotrebnija. I još više, kao što smo rekli od početka, da se to uradi samo ako većina asocijacija članica FIFA podržava i uvijek podliježe procesu konsultacija s njima, Savjetom FIFA, Konfederacijama i širim zainteresovanim stranama", poručio je predsjednik FIFA-e.

Svijet Nema Đokovića, ali dva srpska tenisera nastupaju na Mastersu u Montrealu

Infantino je prije tri dana odredio je 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u FIFA takmičenja.

Njegov projekat najoštrije je kritikovala Evropska fudbalska unija koja je zaprijetila bojkotom Svjetskog prvenstva ukoliko se ne odustane od predloga.

UEFA je navela da "fudbal nije na prodaju i da FIFA ne može da koristi sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere".