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Snimak od prije 37 godina obilazi svijet: Legenda preminula, a ovako je čuveni Maradona pričao o njemu

31.07.2026 10:00

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Навијач носи мајицу са ликом аргентинског играча Дијега Марадоне током финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Шпаније, у недјељу, 19. јула 2026. године, у ФИФА навијачкој зони на Националном тржном центру у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Jutros su stigle tužne vijesti - legendarni Franko Barezi napustio nas je u 66. godini života.

Iako je vijest o njegovoj smrti bila objavljena prije dva dana, Milan se oglasio i demantovao te tvrdnje. Nažalost, sada je istina, a Italija se oprašta od svoje legende. Milan je na emotivan način uputio posljednje riječi svom "vječnom kapitenu:

- Čitava istorija Milana zavijena je u crno nakon odlaska Franka Barezija. Njegov primjer, čast i veličina zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegov legendarni dres sa brojem 6. U ovim izuzetno teškim trenucima, AC Milan upućuje najiskrenije saučešće porodici Franka Barezija, a taj bol dijeli svaki navijač Rosonera, koji ovaj gubitak doživljava kao lični - napisali su iz FK Milan.

Sada već internetom kruži snimak iz 1991. godine, kada je čuveni Dijego Armando Maradona igrao za Napoli. Njega su snimili poslije utakmice kako nosi na sebi dres Milana sa brojem "6", upravo onaj koji je proslavio Barezi. Tom prilikom su ga zaustavili novinari, a on je lijepim riječima pričao o jednom od najboljih defanzivaca svih vremena.

- Ovaj je od jednog velikog igrača. Mislim da je Franko Barezi najbolji defanzivac. Ovaj dres će biti uspomena koju ću čuvati do kraja života - odgovorio je tada novinaru Maradona.

(telegraf)

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Diego Maradona

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