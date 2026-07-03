Na aukciji kapitenska traka Maradone sa čuvene utakmice sa Engleskom

Autor:ATV redakcija
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Kapitenska traka koju je Diego Maradona nosio tokom čuvenog četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986.između Argentine i Engleske biće ponuđena na aukciji čuvene aukcijske kuće "Sotebis"
Riječ je o istorijskom meču odigranom 1986. godine, na kojem je Maradona postigao dva najpoznatija gola u istoriji fudbala – kontroverzni pogodak poznat kao "Božja ruka" i spektakularni "Gol veka", kada je predriblao gotovo polovinu protivničkog tima prije nego što je zatresao mrežu.
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Kapitenska traka predstavljena je na ljetnjoj prezentaciji aukcijske kuće Sotebis u zgradi "The Breuer" u Njujorku i jedan je od najvrijednijih eksponata ovogodišnje izložbe posvećene sportskim i kulturnim dragocenostima.
Očekuje se da će ovaj jedinstveni predmet privući veliko interesovanje kolekcionara širom svijeta, s obzirom na njegov istorijski značaj i povezanost sa jednim od najslavnijih trenutaka u istoriji svjetskog fudbala.
(b92)
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