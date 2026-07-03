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Na aukciji kapitenska traka Maradone sa čuvene utakmice sa Engleskom

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ATV redakcija
03.07.2026 07:42

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Навијачи Аргентине држе заставу са сликама аргентинског репрезентативца Лионела Месија и фудбалске звијезде Дијега Марадоне на крају утакмице Групе Ј Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Аустрије у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у понедјељак, 22. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Kapitenska traka koju je Diego Maradona nosio tokom čuvenog četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986.između Argentine i Engleske biće ponuđena na aukciji čuvene aukcijske kuće "Sotebis"

Riječ je o istorijskom meču odigranom 1986. godine, na kojem je Maradona postigao dva najpoznatija gola u istoriji fudbala – kontroverzni pogodak poznat kao "Božja ruka" i spektakularni "Gol veka", kada je predriblao gotovo polovinu protivničkog tima prije nego što je zatresao mrežu.

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Kapitenska traka predstavljena je na ljetnjoj prezentaciji aukcijske kuće Sotebis u zgradi "The Breuer" u Njujorku i jedan je od najvrijednijih eksponata ovogodišnje izložbe posvećene sportskim i kulturnim dragocenostima.

Očekuje se da će ovaj jedinstveni predmet privući veliko interesovanje kolekcionara širom svijeta, s obzirom na njegov istorijski značaj i povezanost sa jednim od najslavnijih trenutaka u istoriji svjetskog fudbala.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Diego Maradona

Svjetsko prvenstvo 2026

Engleska

Argentina

aukcija

Kapitenska traka

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