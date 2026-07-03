Logo
Large banner

Dalić nakon ispadanja Hrvatske: Mali su dva puta napravili čudo, sada nisu smjeli

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 07:12

Komentari:

0
Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели
Foto: Tanjug / AP / Mike Stewart

Fudbalska reprezentacija Hrvatske završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu nakon šokantnog poraza od Portugala (1:2) u osmini finala. Selektor Vatrenih Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije, gdje se žestoko obrušio na suđenje, ali i nagovijestio kraj jedne velike ere.

U infarktnoj završnici susreta, Hrvatska je ostala bez plasmana dalje, što je ostavilo gorak ukus u taboru Hrvatske nakon svega što se dešavalo u posljednjim trenucima utakmice. Nakon teškog poraza, Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve utiske.

Govoreći o samoj utakmici, selektor Hrvatske je istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog.

„Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvrijeme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebalo da stoji toliko nisko. Uspjeli smo da se odbranimo i nismo primili pogodak. U drugom dijelu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati momcima, ali eto, u prethodna dva navrata imali smo u nekim trenucima sreće“, rekao je Dalić.

Na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriterijumu, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo, smatrajući da je njegova ekipa oštećena.

„Suđenje je bilo jako loše. Nijedan prekršaj, nijedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo da puno komentarišemo. Žao mi je“, kratko je poručio.

Najviše pažnje svakako je privukao odgovor na pitanje o njegovoj budućnosti na klupi Hrvatske. Svojim riječima je jasno dao naslutiti da je njegovom mandatu, koji je donio najveće uspjehe u istoriji tamošnjeg fudbala, došao kraj.

„Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smjeli“, zaključio je emotivni Dalić, a prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Hrvatska

Zlatko Dalić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хрватска СП 2026.

Fudbal

Portugal pobijedio Hrvatsku na Mundijalu, veliko slavlje, a onda nezamisliv šok

51 min

0
Шпански играч Педро Поро (12) слави постизање другог гола свог тима против Аустрије током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у четвртак, 2. јула 2026.

Fudbal

"Furija" razbila Austrijance za četvrtfinale Mundijala

8 h

0
Роналду пријети неславни рекорд

Fudbal

Ronaldu prijeti neslavni rekord

8 h

0
Хрватски фудбалери учествују на тренингу пред утакмицу Групе Л у фудбалу на Свјетском првенству против Енглеске, у уторак, 16. јуна 2026. године, у Даласу

Fudbal

Pomjera se utakmica Hrvatska - Portugalija? Stiglo hitno upozorenje

12 h

2

Više iz rubrike

Хрватска СП 2026.

Fudbal

Portugal pobijedio Hrvatsku na Mundijalu, veliko slavlje, a onda nezamisliv šok

51 min

0
Шпански играч Педро Поро (12) слави постизање другог гола свог тима против Аустрије током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у четвртак, 2. јула 2026.

Fudbal

"Furija" razbila Austrijance za četvrtfinale Mundijala

8 h

0
Роналду пријети неславни рекорд

Fudbal

Ronaldu prijeti neslavni rekord

8 h

0
Фудбалери бањалучког БСК-а у Премијер лиги

Fudbal

Fudbaleri banjalučkog BSK-a u Premijer ligi

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

07

30

Dušica Jakovljević o prozivkama "Neka sam izoperisana, ne bih mogla..."

07

30

Kada će biti otvoren vrtić "Neven" u Banjaluci

07

27

Stravične scene: Muškarac se zapalio ispred sjedišta UN u znak protesta

07

23

Kako je čip izbacio Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva? Počeli da slave, pa hladan tuš

07

17

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na najmanje 2.595

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner