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Okončana talačka kriza: Ima mrtvih, uhapšen mladić!

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 18:57

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Окончана талачка криза: Има мртвих, ухапшен младић!
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

Okončana je talačka kriza koja se odvijala u jednog banci u Regensburgu u Bavarskoj. Kako prenose mediji, uhapšen je njemački državljani (20), a jedna osoba je preminula od posljedica ranjavanja.

Prema navodima policije, muškarac je napadnut nožem unutar banke, prema informacijama lista BILD, riječ je o zaposlenom u banci. On je u međuvremenu preminuo u bolnici.

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Napad u banci u Regensburgu (Bavarska) dogodio se u 14,50 časova, saopštila je policija. Portparolka policije izjavila je da je osumnjičeni muškarac bio naoružan nožem.

Počinilac, koji je uhapšen, je sada pod istragom zbog ubistva.

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"Takođe pretpostavljamo da je u pitanju pljačka“, izjavio je portparol policije.

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Tagovi :

talačka kriza

Njemačka

banka

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