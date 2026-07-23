Okončana talačka kriza: Ima mrtvih, uhapšen mladić!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Okončana je talačka kriza koja se odvijala u jednog banci u Regensburgu u Bavarskoj. Kako prenose mediji, uhapšen je njemački državljani (20), a jedna osoba je preminula od posljedica ranjavanja.
Prema navodima policije, muškarac je napadnut nožem unutar banke, prema informacijama lista BILD, riječ je o zaposlenom u banci. On je u međuvremenu preminuo u bolnici.
Svijet
Talačka kriza: Zaposleni u banci preminuo poslije napada nožem, drama još traje
Napad u banci u Regensburgu (Bavarska) dogodio se u 14,50 časova, saopštila je policija. Portparolka policije izjavila je da je osumnjičeni muškarac bio naoružan nožem.
Počinilac, koji je uhapšen, je sada pod istragom zbog ubistva.
Svijet
Talačka kriza u banci, ljudi zarobljeni, ima povrijeđenih - policija krenula u veliku akciju
"Takođe pretpostavljamo da je u pitanju pljačka“, izjavio je portparol policije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h1
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
21
00
20
45
20
36
20
35
20
24
Trenutno na programu