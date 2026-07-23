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Farmerke Jamalove djevojke su novi modni hit: Idu uz sve, influenserke ih već traže

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ATV redakcija
23.07.2026 19:44

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Фармерке Јамалове дјевојке су нови модни хит: Иду уз све, инфлуенсерке их већ траже
Foto: Tanjug / AP / Pamela Smith

Modni izbor španske influenserke o kojoj se ovih dana priča, Ines Garsije Santos, inače djevojke reprezentativca Španije Lamina Jamala, koja je prisustvovala finalnom meču na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, potpuno je oduševio modne influenserke i trendseterke.

Komad odjeće koji je mnogim ženama na prvi pogled bio odličan jesu njene široke farmerke s bočnim prorezima krojene tako da vizuelno izdužuju noge i otkrivaju članke.

Ovaj model farmerki se lako prilagođava različitim stilovima i zato je još interesantniji, a Ines, koju na Instagramu pravi 3,6 miliona ljudi, nosila ih je uz gornji dio fudbalskog dresa.

Radi se o modelu Loewe Paula’s Ibiza Cut Out Cropped Jeans iz kolekcije Paula’s Ibiza 2026. te španske luksuzne kuće. U poređenju s tradicionalnim farmerkama, ovaj dizajn djeluje prozračnije i ženstvenije, a bočni prorezi predstavljaju moderni detalj na klasičnom odjevnom predmetu.

Ines je svoj stajling upotpunila Loewe Mini Amazona 180 torbom i jednostavnim crnim ravnim sandalama istog brenda. Cijena farmerki je oko 780 evra, a mogu se pronaći na sniženju za 546 evra.

(B92)

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Lamin Jamal

hlače

Ines Garsije Santos

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