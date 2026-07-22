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Ova boja noktiju ponovo je najpoželjniji izbor

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:35

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Ова боја ноктију поново је најпожељнији избор
Foto: Unsplash

Neke klasike u svijetu mode je nemoguće zamijeniti, a crveni lak je definitivno jedan od njih.

Postoji razlog zašto se crveni lak za nokte već decenijama smatra bezvremenskim klasikom. Njegova posebnost krije se u nevjerovatnoj prilagodljivosti – jednako dobro izgleda uz elegantnu večernju haljinu, poslovno odijelo, farmerke i bijelu majicu ili ljetnu lanenu kombinaciju. Upravo ta sposobnost da se prilagodi svakom stilu i prilici razlog je zbog kojeg se crveni manikir iznova vraća u centar bjuti trendova.

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Nakon perioda u kojem su dominirale nježne mliječno-ružičaste nijanse sa providnim, sjajnim završetkom, poznate i kao "glazed" nokti, crvena boja ponovo zauzima vodeću poziciju. Modne piste i najpoznatije ljubiteljke ljepote vraćaju joj status jednog od najpoželjnijih detalja cijelog izgleda.

"Čini mi se da crveni nokti trenutno proživljavaju svoj 'chic' period", kaže slavna manikirka Mišel Hampfrej, čije klijentkinje uključuju zvijezde poput Due Lipe i Sabrine Karpenter.

"Manje je više, a postoji li bolji način da se izgledu doda doza seksepila od upečatljivih crvenih noktiju?", dodaje, opisujući ih kao detalj koji priziva luksuzan i profinjen stil.

Raznolikost nijansi

Iako se na prvi pogled čini da postoji samo jedna crvena, upravo je raznolikost nijansi ono što ovu boju čini toliko zanimljivom. Od nježnih, toplih tonova paradajza do dubokih nijansi trešnje i merlota – svaka verzija crvene šalje drugačiju modnu poruku.

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"Savršeno funkcioniše u svim godišnjim dobima, jer je riječ o bezvremenskom izboru", ističe manikirka Tinu Belo. Dok su početkom godine popularnije duboke nijanse inspirisane bojom vina, poput trešnje i merlota, tokom ljeta na scenu stupaju vedrije varijante – vatreno crvena, koralna i upečatljiva nijansa paradajza.

Crveni nokti nisu samo prolazni trend, već dio istorije ljepote. Svoju su popularnost izgradili kroz decenije – od odvažnih žena 1920-ih, preko glamuroznih ikona sredine prošlog vijeka poput Merilin Monro, pa sve do današnjih modnih i bjuti inspiracija. Upravo zbog tog bogatog nasljeđa crveni manikir nosi posebnu simboliku. On istovremeno djeluje ženstveno, snažno i sofisticirano, a njegov karakter lako se mijenja zavisno od odabrane nijanse.

Za sunčane dane i ljetne kombinacije savršen izbor biće vedra crvena sa blagim narandžastim podtonom koja posebno lijepo naglašava preplanuli ten. Kada temperature padnu i lagane haljine zamijene mekani puloveri, duboka boja trešnje ili merlota donosi dozu topline i elegancije.

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Za one koji traže nešto drugačije, boja trule višnje ili boja cigle predstavlja zanimljivu alternativu klasičnoj rubin nijansi, dok je intenzivna crvena boja poštanskog sandučića jedan od onih izbora sa kojima je gotovo nemoguće pogriješiti.

Iako crvena ostaje vjerna svojim korijenima, način na koji je nosimo neprestano se mijenja. Osim klasičnog sjajnog premaza na cijelom noktu, posljednjih sezona sve su popularnije savremene interpretacije koje ovoj kultnoj boji daju novu energiju. Među najtraženijim varijacijama ističu se providni "jelly" efekat koji crvenoj daje staklasti izgled, upečatljivi cat-eye efekti, hromirani završeci koji stvaraju metalni sjaj te minimalistički detalji poput crvenih talasa u francuskom manikiru ili sitnih ukrasa.

Oblik nokta

Ni oblik noktiju više nije ograničen pravilima – crvena jednako dobro izgleda na elegantnom bademastom obliku, kratkim zaobljenim noktima ili popularnom squoval obliku koji spaja četvrtasti i ovalni izgled.

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Bez obzira na sezonu, stil ili priliku, crveni nokti ostaju jedan od najjednostavnijih načina da se cijelom izgledu doda doza karaktera. To je mali bjuti detalj koji nikada ne izlazi iz mode – samo mijenja svoju interpretaciju.

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