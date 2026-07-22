Požar progutao kuću, vatrogasci spriječili katastrofu

Autor:ATV redakcija
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U porodičnoj kući na području opštine Modriča sinoć je izbio požar koji su lokalizovali vatrogasci, a policija i inspektor danas obavljaju uviđaj.
Policijskoj stanici Modriča juče je, oko 19 časova i 10 minuta, prijavljeno da je došlo do požara u porodičnoj kući na području opštine Modriča.
Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.
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Uviđaj na licu mjesta danas će izvršiti policijski službenici Policijske stanice Modriča zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
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