Buknuo požar u Modriči: Gorjelo u lokalnom preduzeću

U preduzeću na području opštine Modriča juče je izbio požar koji su lokalizovali vatrogasci, a policija danas obavlja uviđaj kako bi se utvrdio uzrok.

Policijskoj stanici Modriča juče je, oko 17 časova i 15 minuta, prijavljeno da je došlo do požara u preduzeću na području opštine Modriča.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.

Uviđaj na licu mjesta danas će izvršiti policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.