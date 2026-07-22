Buknuo požar u Modriči: Gorjelo u lokalnom preduzeću

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U preduzeću na području opštine Modriča juče je izbio požar koji su lokalizovali vatrogasci, a policija danas obavlja uviđaj kako bi se utvrdio uzrok.
Policijskoj stanici Modriča juče je, oko 17 časova i 15 minuta, prijavljeno da je došlo do požara u preduzeću na području opštine Modriča.
Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.
Uviđaj na licu mjesta danas će izvršiti policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
14
33
14
23
14
21
14
17
14
16
Trenutno na programu