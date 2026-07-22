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Buknuo požar u Modriči: Gorjelo u lokalnom preduzeću

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 11:10

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U preduzeću na području opštine Modriča juče je izbio požar koji su lokalizovali vatrogasci, a policija danas obavlja uviđaj kako bi se utvrdio uzrok.

Policijskoj stanici Modriča juče je, oko 17 časova i 15 minuta, prijavljeno da je došlo do požara u preduzeću na području opštine Modriča.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.

Uviđaj na licu mjesta danas će izvršiti policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

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Tagovi :

požar

Modriča

uviđaj

Vatrogasci

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