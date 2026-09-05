Počela "Elita 10": Željko Mitrović najavio velike promjene

Vrata Bijele kuće večeras se otvaraju po deseti put, a jubilarna sezona Elite upravo ispisuje novu stranicu rijaliti istorije!

Novi učesnici, dobro poznata lica, stare emocije, nova savezništva i sukobi koji tek treba da se rasplamsaju - sve ono što publika mjesecima iščekuje počinje večeras!

Voditeljka Dušica Jakovljević otvorila je veče u raskošnoj, crvenoj haljini koja ističe njen dekolte.

Elita 10 je zvanično počela, a Željko Mitrović je najavio inovacije i velika iznenađenja!

Evo ko sve večera ulazi u Elitu

Podsjetimo, ekipa Telegrafa je u Šimanovcima, na mjestu događaja, gdje se nalaze svi takmičari, a evo koga smo do sada vidjeli!

Najveća rijaliti zvijezda, Miljana Kulić, napravila je haos odmah po dolasku. Pomenula je i bivšeg partnera Ivana Marinkovića.

Stefan Karić je praktično uleteo na imanje i pobegao od novinara, nakon što je prije nekoliko sati sve šokirao objavom koja je aludirala na to da ipak neće ući.

Scena Maloljetna učesnica "Elite" napravila haos ispred karantina

Za mnoge je iznenađenje povratak Filipa Cara, koji će još jednom okušati sreću u rijaliti programu.

Jovana Tomić Matora stigla je sama, bez podrške njene partnerke Dragane, a šta je izjavila poslušajte ispod.

Marko Janjušević Janjuš je pozirao golišav u apartmanu, što su naše kamere uspjele da zabilježe. Da li je tamo imao neko društvo, za sada nije poznato.

Mateja Matijević je u Šimanovce stigao u opuštenom izdanju, dok je u rukama nosio svjetlo odjelo, spremno za večerašnji gala ulazak.

Ivan Marinković je pred početak Elite izjavio da želi da oduzme starateljstvo Kulićima nad sinom Željkom.

Sanja Grujić takođe je u jednom od apartmana i čeka ulazak na velelepno imanje.

Borislav Terzić Terza okušaće sreću i ove godine, a pre ulaska u Elitu progovorio je o odnosu sa Milicom Veličković i ćerkom Barbarom.

Ko će se još večeras useliti na velelepno imanje, ostaje da vidimo u toku večeri.