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Počela "Elita 10": Željko Mitrović najavio velike promjene

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05.09.2026 21:25

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Foto: Željko Mitrović/ YouTube

Vrata Bijele kuće večeras se otvaraju po deseti put, a jubilarna sezona Elite upravo ispisuje novu stranicu rijaliti istorije!

Novi učesnici, dobro poznata lica, stare emocije, nova savezništva i sukobi koji tek treba da se rasplamsaju - sve ono što publika mjesecima iščekuje počinje večeras!

Voditeljka Dušica Jakovljević otvorila je veče u raskošnoj, crvenoj haljini koja ističe njen dekolte.

Elita 10 je zvanično počela, a Željko Mitrović je najavio inovacije i velika iznenađenja!

Evo ko sve večera ulazi u Elitu

Podsjetimo, ekipa Telegrafa je u Šimanovcima, na mjestu događaja, gdje se nalaze svi takmičari, a evo koga smo do sada vidjeli!

Najveća rijaliti zvijezda, Miljana Kulić, napravila je haos odmah po dolasku. Pomenula je i bivšeg partnera Ivana Marinkovića.

Stefan Karić je praktično uleteo na imanje i pobegao od novinara, nakon što je prije nekoliko sati sve šokirao objavom koja je aludirala na to da ipak neće ući.

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Za mnoge je iznenađenje povratak Filipa Cara, koji će još jednom okušati sreću u rijaliti programu.

Jovana Tomić Matora stigla je sama, bez podrške njene partnerke Dragane, a šta je izjavila poslušajte ispod.

Marko Janjušević Janjuš je pozirao golišav u apartmanu, što su naše kamere uspjele da zabilježe. Da li je tamo imao neko društvo, za sada nije poznato.

Mateja Matijević je u Šimanovce stigao u opuštenom izdanju, dok je u rukama nosio svjetlo odjelo, spremno za večerašnji gala ulazak.

Ivan Marinković je pred početak Elite izjavio da želi da oduzme starateljstvo Kulićima nad sinom Željkom.

Sanja Grujić takođe je u jednom od apartmana i čeka ulazak na velelepno imanje.

Borislav Terzić Terza okušaće sreću i ove godine, a pre ulaska u Elitu progovorio je o odnosu sa Milicom Veličković i ćerkom Barbarom.

Ko će se još večeras useliti na velelepno imanje, ostaje da vidimo u toku večeri.

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Elita 10

Rijaliti Elita

Željko Mitrović

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