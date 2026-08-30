Maja Marinković više ne izgleda ovako

Starleta Maja Marinković ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je na društvenim mrežama pokazala svoj novi izgled.

Iako je godinama bila prepoznatljiva po dužoj crnoj kosi, Maja se odlučila na drastičan korak i kosu značajno skratila, a primjetne su i nove korekcije na njenom licu, prije svega znatno izraženija vilica.

Maja Marinković Instagram

Ova promjena izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, gdje su mišljenja pratilaca podijeljena, dok jedni hvale njen novi imidž, drugi smatraju da je pretjerala sa estetskim zahvatima.

Ona je nedavno otkrila da je upoznala porodicu svog partnera Asmina, naglasivši da je sa njegovim bratom i snajom u odličnim odnosima.

(Informer)