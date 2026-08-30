Lidija Vukićević se oglasila iz centra Sarajeva: Ako nisam dobrodošla...

Velika srpska glumica Lidija Vukićević trenutno boravi u Sarajevu, odakle se oglasila nakon što se našla u centru polemike zbog toga što je javno reagovala na smrt generala Ratka Mladića.

Svojom reakcijom iskazala je žal i poštovanje prema nekadašnjem srpskom komandantu, a pojedinci iz Bosne i Hercegovine su pozvali na bojkot serije "Bos ili Hadžija" koja se trenutno snima u Sarajevu, a u kojoj igra Lidija.

"Nema raskida saradnje – nema gledanja!“, poručuje se u pozivu na bojkot koji je objavio izvijesni Ervin na društvenim mrežama, koji je ovim potezom, očigledno pokušao da srpskoj glumici oduzme pravo na lični stav i čuvanje nacionalnog identiteta.

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Upravo o tome govorila je Lidija Vukićević u iskrenom intervjuu za "Kurir", bez straha, istakavši da je ponosna na svoju zemlju, koju zove najljepšom zemljom na svijetu.

"General Mladić je naš veliki general"

"Ne znači da, ako dođem u Sarajevo, postajem neko ko se odriče svog. Ne znači da kad prođem kroz Hrvatsku da se odričem bilo čega svog. General Mladić je naš veliki general i za sve srpske generale ću tako uvijek da kažem. Kao i za sve naše nacionalno. Da, jeste, uvijek ću da podržim, makar bila među Muslimanima i Hrvatima. Ne sviđa im se da radim seriju iza koje stoji produkcije Hajp iz Srbije, mene ne plaćaju muslimani. Ja savršeno sarađujem sa Mirkovićem koji ima široke vidike i nema problem. On hoće da se smiri situacija", počela je Lidija priču za "Kurir".

Glumica poštuje srpski nacionalni identitet, ali to je ne sprečava da ima sjajne odnose sa kolegama islamske vjeroispovijesti, kao i da poštuje narod BiH.

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"Mi, Srbi, nikad nismo imali problem da radimo sa muslimanskim glumcima sa kojima se sjajno slažem. Bila sam i na Baščaršiji, ljudi su se slikali sa mnom, izljubili smo se, a ta ostrašćena grupa koja ne želi da radim u seriji, to su oni koji bi sutra opet otpočeli rat između naroda. Ja sam u vlasti koja drži do sebe i poštujem svoj nacionalni identitet", poručila je jasno glumica.

"Dosta smo bili žrtve"

Ona je, takođe, otkrila da se dogodilo nekoliko neprijatnosti tokom boravka u Sarajevu.

"Ponosna sam na predsjednika i na srpski narod, dosta smo bili žrtve svakojakih nacija. Ako im ne odgovara, ovog momenta pakujem kofere i vraćam se u Srbiju. Ja sam to i htjela da uradim jer sam čula nekoliko komentara, poslije toliko ljubavi koju sam doživjela u Sarajevu, bilo je dvoje-troje koji su mi rekli da nisam dobrodošla ovdje, a kako to da nikom ništa ne fali kad dođe u Srbiju?", pita ona.

"Ako nisam dobrodošla, eto mene u najljepšoj zemlji - Srbiji"

Lidija Vukićević je direktno istakla koliko voli svoju zemlju.

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"Nikad nismo bili vinovnici rata, uvijek smo htjeli pomirenje. Ukoliko nisam dobrodošla - odlično, baš mi je drago, eto mene u najljepšoj zemlji na svijetu, Srbiji. Uvijek ću da stavim polomljeno srce za svakog generala", jasna je bila glumica.

Nema straha

Glumica je hrabro govorila o cijeloj situaciji i otkrila nam je da čak zbog ostrašćenih pojedinaca nije željela ni da mijenja hotel u kom boravi,a koji se nalazi u centru grada.

"Znate koliko sam se uplašila, neću moći da spavam noćas. Nikoga se ne plašim. U centru sam Sarajeva. Htjeli su da mi promijene hotel da bih bila bezbjednija, ali neću da mijenjam hotel zbog pojedinaca. Nemam nikakav problem da izađem na ulicu", rekla je ona i dodala da nikada nikog nije osuđivala.

"Nikada nisam rekla ružnu riječ protiv muslimana. Nikada nisam osuđivala, bilo je žrtava sa obje strane. Uvijek ispadaju samo Srbi krivci!".

"Srbi nisu genocidan narod"

Bez straha, Lidija Vukićević pokazuje da se ničega i nikoga ne plaši, jasno istakavši da Srbi nisu genocidan narod.

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"Evo iz centra Sarajeva: Srbi nisu genocidan narod. Reći ću milion puta, ne plašim se. Mogu da me sačekuju i da rade šta hoće. Ostala sam da bih im pokazala da se ne plašim. Možda bi se neko na mom mjestu vratio, ali ja neću. Volim Srbiju, nismo genocidan narod, žalim Ratka Mladića i svakog našeg generala koji je ubijen u Hagu", rekla je, a zatim nam je otkrila kako su kolege islamske vjeroispovijesti sa kojima radi na projektu reagovali na nemilu situaciju u kojoj se našla:

"Ne bojim se ni malo. Nikada ne generalizujem. Ima divnih ljudi ovdje. Pola glumačke ekipe je zasulio i plakalo što mi se ovo dogodilo. I to muslimani. Ovi koji su protiv, nisu svi, već neka ostrašćena gurpa, a ja ću uvijek da stanem uz Srbiju. Ne moram nigdje da idem".

"Idem uzdignute glave"

Iako je otkrila da je savjetovana da ne izlazi iz hotela, Lidija je na kraju razgovora odlučno poručila da ide da se prošeta centrom Sarajeva, uzdignute glave.

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"Zamislite idete ulicom i kažu vam: 'Nisi dobrodošla'. Idem uzdignute glave. Saša Mirković želi da napravi spoj, da radimo ko što smo radili u staroj Jugoslaviji. Ovog trenutka idem da prošetam po centru Sarajeva, iako su mi rekli da ne izlazim - izaći ću, nisam zatočenik. Idem da se prošetam Sarajevom".

Za kraj, u svom prepoznatljivom stilu, hrabro je poručila sljedeće:

"Sarajevo je divno. Neću da generalizujem. A što se tiče snimanja, mogu odmah da se vratim, ali moram prvo da se prošetam", zaključila je Lidija Vukićević u iskrenom razgovoru za "Kurir".