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Peskov: Moskva ostaje otvorena za pregovore

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:19

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Moskva ostaje otvorena za pregovore ruske i ukrajinske delegacije u Turskoj, ali trenutno ne vidi preduslove da do njih dođe, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ostajemo otvoreni za takve pregovore. Nažalost, još ne možemo da potvrdimo da postoje bilo kakvi preduslovi za njih. Oni ne postoje - rekao je Peskov novinarima.

On je optužio Kijev da odbija da se obaveže na stvarne mirovne napore.

(Srna)

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Tagovi :

Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

Kremlj

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