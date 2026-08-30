Peskov: Moskva ostaje otvorena za pregovore

Moskva ostaje otvorena za pregovore ruske i ukrajinske delegacije u Turskoj, ali trenutno ne vidi preduslove da do njih dođe, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ostajemo otvoreni za takve pregovore. Nažalost, još ne možemo da potvrdimo da postoje bilo kakvi preduslovi za njih. Oni ne postoje - rekao je Peskov novinarima.

On je optužio Kijev da odbija da se obaveže na stvarne mirovne napore.

(Srna)