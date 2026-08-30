Logo

Tramp: Nafta iz Venecuele biće iskorištena za obnavljanje strateških rezervi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 17:05

Komentari:

0
Предсједник Америке Доналд Трамп гестикулира док излази из авиона „Ер форс ван” по доласку у заједничку базу Ендруз у Мериленду, у петак, 28. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Luis M. Alvarez

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će nafta iz Venecuele biti iskorištena za obnavljanje strateških rezervi, koje su posljednjih godina znatno smanjene usljed globalnih poremećaja u snabdijevanju i visoke cijene goriva.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da će proces "dostizanja vrhunca" rezervi uskoro početi i opisao tu naftu kao "poklon Venecuele narodu SAD".

Nije poznato u kom vremenskom roku bi sporazum Vašingtona sa Venecuelom mogao da obezbijedi naftu za rezerve ili da donese bilo kakvu kratkoročnu korist američkim vozačima.

CIA

Svijet

Ovo je navodno razlog tajne posjete direktora CIA Moskvi

Sporazum koji je Tramp objavio u petak ima za cilj oživljavanje naftne industrije Venecuele, ali će zahtijevati značajna ulaganja i infrastrukturne radove prije nego što proizvodnja bude mogla značajno da poraste.

Američke rezerve su 21. avgusta iznosile 290 miliona barela, što je blizu najnižeg nivoa u posljednje 44 godine.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Nafta

Venecuela

Komentari (0)

Pročitajte više

Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.

Gradovi i opštine

Helikopter Oružanih snaga gasi požar kod Mostara

1 h

0
Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Svijet

Direktor škole u Nepalu spasio 900 učenika sigurne smrti

1 h

0
Возило хитне помоћи стиже у луку Киренија, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године, након што се трајект типа катамаран преврнуо код сјеверне обале Кипра.

Svijet

U prevrtanju trajekta poginulo šest ljudi: Spasene 172 osobe

1 h

0
Због масовног туризма становници Мајорке изашли на улице

Svijet

Zbog masovnog turizma stanovnici Majorke izašli na ulice

2 h

0

Više iz rubrike

Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви

Svijet

Ovo je navodno razlog tajne posjete direktora CIA Moskvi

1 h

0
Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Svijet

Direktor škole u Nepalu spasio 900 učenika sigurne smrti

1 h

0
Возило хитне помоћи стиже у луку Киренија, у сјеверном дијелу Кипра под турском окупацијом, у недјељу, 30. августа 2026. године, након што се трајект типа катамаран преврнуо код сјеверне обале Кипра.

Svijet

U prevrtanju trajekta poginulo šest ljudi: Spasene 172 osobe

1 h

0
Због масовног туризма становници Мајорке изашли на улице

Svijet

Zbog masovnog turizma stanovnici Majorke izašli na ulice

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

19

Peskov: Moskva ostaje otvorena za pregovore

18

12

Maduro objavio fotografiju iz zatvora: Poslao poruku svojim unucima i djeci

18

07

Srbin umro na plaži: Kćerka sada traga za istinom, moli samo jedno

18

00

Košarcu i njegovoj porodici prijete smrću

17

55

Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima