Tramp: Nafta iz Venecuele biće iskorištena za obnavljanje strateških rezervi

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će nafta iz Venecuele biti iskorištena za obnavljanje strateških rezervi, koje su posljednjih godina znatno smanjene usljed globalnih poremećaja u snabdijevanju i visoke cijene goriva.
Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da će proces "dostizanja vrhunca" rezervi uskoro početi i opisao tu naftu kao "poklon Venecuele narodu SAD".
Nije poznato u kom vremenskom roku bi sporazum Vašingtona sa Venecuelom mogao da obezbijedi naftu za rezerve ili da donese bilo kakvu kratkoročnu korist američkim vozačima.
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Sporazum koji je Tramp objavio u petak ima za cilj oživljavanje naftne industrije Venecuele, ali će zahtijevati značajna ulaganja i infrastrukturne radove prije nego što proizvodnja bude mogla značajno da poraste.
Američke rezerve su 21. avgusta iznosile 290 miliona barela, što je blizu najnižeg nivoa u posljednje 44 godine.
(Srna)
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