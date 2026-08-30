Tramp: Nafta iz Venecuele biće iskorištena za obnavljanje strateških rezervi

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će nafta iz Venecuele biti iskorištena za obnavljanje strateških rezervi, koje su posljednjih godina znatno smanjene usljed globalnih poremećaja u snabdijevanju i visoke cijene goriva.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama naveo da će proces "dostizanja vrhunca" rezervi uskoro početi i opisao tu naftu kao "poklon Venecuele narodu SAD".

Nije poznato u kom vremenskom roku bi sporazum Vašingtona sa Venecuelom mogao da obezbijedi naftu za rezerve ili da donese bilo kakvu kratkoročnu korist američkim vozačima.

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Sporazum koji je Tramp objavio u petak ima za cilj oživljavanje naftne industrije Venecuele, ali će zahtijevati značajna ulaganja i infrastrukturne radove prije nego što proizvodnja bude mogla značajno da poraste.

Američke rezerve su 21. avgusta iznosile 290 miliona barela, što je blizu najnižeg nivoa u posljednje 44 godine.

(Srna)