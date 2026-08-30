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Zbog masovnog turizma stanovnici Majorke izašli na ulice

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:18

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Због масовног туризма становници Мајорке изашли на улице
Foto: Pexels/Miquel Rosselló Calafell

Stanovnici Majorke izašli su na ulice kao znak protesta zbog masovnog turizma na popularnom španskom ostrvu.

Prema podacima policije, oko 1.000 demonstranata, organizovalo je protest sjedeći duž rute od Trga Španije u Palmi do sjedišta regionalne vlade na obali.

Demonstracije su uslijedile nakon mnogo većih protesta krajem jula, kada se oko 25.000 ljudi okupilo da bi iskazali protivljenje posljedicama turizma na Majorci, najvećem španskom Balearskom ostrvu.

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Pojedini učesnici skupa mahali su natpisima na engleskom jeziku na kojima je pisalo: "Vaš raj, naš pakao" i "Turisti, idite kući".

Protest su organizovale ekološke grupe GOB i "Teraferida", prenijela je agencija DPA.

Majorka, naročito popularna destinacija za njemačke i britanske turiste, doživjela je nagli rast troškova stanovanja posljednjih godina, a nelegalno iznajmljivanje kuća za odmor jedan je od faktora koji su doprinijeli rastu cijena.

(Srna)

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Majorka

Protesti

Španija

Turizam

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