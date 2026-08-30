''Srce heroja'': Mladića u Italiji smatraju posljednjim herojem Evrope

Pokret "Srce heroja" pozvao je Srbe da u svim mjestima dostojanstveno odaju počast generalu Ratku Mladiću, kojeg, kako su naveli, i u Italiji smatraju za posljednjeg heroja Evrope i čovjeka koji se suprotstavio islamskom radikalizmu i povampirenoj NDH.

"Vojnički i viteški je branio srpski narod od genocidno-fašističke horde. Da njega nije bilo niko živ ne bi ostao", poručili su iz Pokreta na društvenim mrežama, uz fotografiju navijača italijanskog Fudbalskog kluba "Lacio" sa transparentom na kojem je pisalo da je general Ratko Mladić posljednji heroj Evrope.

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Iz Pokreta su naveli da takozvani tribunal u Hagu piše političke presude, ali da ne piše istoriju.

"A, istorija je na strani pravednih. Večna slava i hvala generalu Ratku Mladiću", poručili su iz Pokreta, prenosi "Srna".

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.