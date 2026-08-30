Uskoro posljednje pomjeranje kazaljki? Odluka koja mijenja sve od 2027.

Promjena o kojoj se godinama raspravlja u Evropi sada je sve bliža. Pitanje kad treba pomjeriti sat unaprijed ili unazad svake godine izaziva frustracije u mnogim domaćinstvima.

To je rutina koju većina ljudi dobro poznaje, ali koju malo ko zaista voli. Ipak, ona je opstala decenijama i postala nešto što se podrazumijeva u kalendaru. Sada sve ukazuje na to da bi ova dobro poznata navika mogla da nestane u Evropi, pa se postavlja pitanje da li ćemo uskoro potpuno prestati da pomjeramo sat, piše portal Dagens.se.

Ljetnje ili zimsko računanje?

O ukidanju ljetnjeg i zimskog računanja vremena već se dugo raspravlja u Evropskoj uniji, a više zemalja želi da se taj sistem ukine. Prema pisanju više medija, zajedničko rješenje do sada je najviše usporavao nedostatak saglasnosti među državama članicama.

Ključno pitanje jeste da li zemlje treba trajno da zadrži ljetnje ili zimsko računanje vremena.

Za mnoge države veoma je važno šta će izabrati njihove susjedne zemlje, jer različite vremenske zone u istom regionu mogu da stvore problemi i u saobraćaju i u trgovini.

Zbog toga i dalje postoji namjera da se postigne zajednička evropska odluka, kako bi promjena važila za što veći broj zemalja, a ne samo za pojedinačne države.

Promjena od 2027.

Sadašnji sistem važi do kraja 2026. Nakon toga bi nova vlada trebala da odluči kako će se dalje postupati. Prema aktuelnim planovima, odluka bi mogla da bude donesena. Ukoliko se političari usaglase, proljeće 2027. moglo bi da bude posljednji put da se sat pomjera na ljetnje računanje vremena.

To bi praktično značilo da nakon toga više ne bismo morali da pomjeramo sat unaprijed i unazad.

Ljudsko zdravlje kao ključni argument

Jedan od najjačih argumenata za ukidanje ovog sistema odnosi se na zdravlje. Istraživanja pokazuju da promjena vremena utiče na organizam više nego što mnogi misle.

Istraživanja ukazuju na to da broj saobraćajnih nesreća i srčanih udara povećavaju za oko 10 odsto ponedjeljkom nakon prelaska na ljetnje računanje vremena, kako se navodi. Takođe, mnogi ljudi nakon promjene vremena narednih dana imaju lošiji san i slabiju koncentraciju.

Zbog svega toga raste pritisak na političare da pronađu trajno rješenje. Ako zemlje uspiju da se usaglase, jedan od najspornijih i najupornijih evropskih običaja koji se ponavlja iz godine u godinu uskoro bi mogao da postane prošlost.