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Srbin izveo filmsko bjekstvo iz zatvora u Njemačkoj: Država na nogama

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:13

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Србин извео филмско бјекство из затвора у Њемачкој: Држава на ногама
Foto: Unsplash

Njemačka policija traga za Srbinom koji je izveo filmsko bjekstvo iz zatvora. Holivudski bijeg iz zatvora u Duizburgu-Hambornu 35-godišnjak izveo je rano jutros, saopštilo Ministarstvo pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Srbin je navodno uklonio rešetke sa prozora svoje ćelije. Kako je rekao portparol ministarstva, moguće je da ih je presjekao testerom. Kako je došao do alata - nije poznato.

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Potom se Saša D. provukao kroz veoma uzak otvor, popeo uz fasadu i savladao zaštitu na ivici krova. Preko krova zatvora u Duizburgu, u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, na kraju je pobjegao na slobodu.

Bjegunac je serijski provalnik

Ministar pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije Benjamin Limbah rekao je da je "današnje bjekstvo apsolutno neprihvatljivo" i da je najveći prioritet sada brzo hapšenje odbjeglog pritvorenika.

Incident bi trebalo da bude detaljno ispitan. Na licu mjesta istragu sprovodi stručnjak za bezbjednost iz ministarstva.

"Detaljno ćemo utvrditi kako je moglo da dođe do ovog bezbjednosnog propusta kako bismo na osnovu rezultata odmah preduzeli neophodne mjere", rekao je Linbah.

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Zatvorenik se od 10. februara nalazio u pritvoru zbog sumnje da je počinio krađu, a smatra se takozvanim "putujućim počiniocem". Riječ je o kriminalcima bez stalnog prebivališta u Njemačkoj, koji u zemlju dolaze samo kako bi počinili krivična djela.

Takve grupe najčešće u serijama izvršavaju provale u stanove ili kradu automobile.

Bjegunac je poznat policiji, a prema informacijama BILD-a, zbog dvije provale u stanove u Oberhauzenu 20. maja 2026. godine osuđen je na šestogodišnju zatvorsku kaznu.

(Telegraf.rs)

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Njemačka

Zatvor

bjekstvo iz zatvora

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