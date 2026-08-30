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Bukti požar kod Mostara: Zatražena pomoć helikoptera OS BiH

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 12:39

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Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar se sa planine Čabulje spustio prema nižim predjelima, ali trenutno ne ugrožava stanovništvo i stambene objekte.

Na terenu je ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a u gašenju je djelovao i “er traktor”, koji je imao jedan nalet.

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Na području Mostara vatrogasci su juče intervenisali i na više drugih lokacija – zabilježeno je nekoliko požara trave i niskog rastinja u Rodoču, dok je u Vilinom Polju obavljeno izviđanje požarišta.

Na području Čapljine vatrogasci su intervenisali na požarima smeća, trave i niskog rastinja, dok su četiri vatrogasca upućena kao ispomoć u gašenju požara na području Trebinja.

U Šurmancima su u požaru rastinja i trave oštećeni kablovi javne rasvjete.

(Srna)

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Tagovi :

požar

Mostar

Vatrogasci

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