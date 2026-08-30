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Igor Dodik i Srđan Amidžić na Zijemljima: Obišli početak radova na asfaltiranju puta

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:53

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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић присуствују данас окупљању мјештана на Зијемљима, гдје су обишли новоасфалтирану дионицу пута ка Невесињу.
Foto: ATV

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik i generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić prisustvuju danas okupljanju mještana na Zijemljima, gdje su započeli radovi na asfaltiranju puta prema Nevesinju.

Prva nedjelja nakon Velike Gospojine je uvijek poseban dan za Zijemlja. Tada se tradicionalno okupi veliki broj mještana, ali i ljudi porijeklom iz ovog kraja koji danas žive širom Hercegovine, Republike Srpske, Srbije i inostranstva.

Igor Dodik i Srđan Amidžić

Sveta liturgija počinje u 9:30 časova, a nakon toga biće služen pomen poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata i položeno cvijeće na spomen-obilježje.

Istog dana održava se i memorijalni turnir u fudbalu, koji svake godine okupi mnogo mladih, ljubitelja sporta i posjetilaca, pa cijeli dan bude još ljepši i veseliji

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Tagovi :

Igor Dodik

Srđan Amidžić

Nevesinje

putevi

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