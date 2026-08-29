Građani Pala odali počast generalu Mladiću

Par hiljada građana Pala okupilo se večeras na narodnom skupu u Olimpijskom parku kako bi odalo počast generalu Ratku Mladiću.

Okupljeni su upalili svijeće i baklje, te tokom skupa uzvikivali ime generala Mladića i pjevali pjesme posvećene njemu.

Skup je protekao u znaku poruka podrške generalu Mladiću, uz uzvike "Ratko Mladić", "Mladiću, moj problem je tvoj, što si ti srpski heroj", kao i stihove pjesme "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala".

Građani su na ovaj način željeli da sačuvaju sjećanje na generala Mladića i odaju mu počast.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, prenosi Srna.