Građani Pala odali počast generalu Mladiću

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Par hiljada građana Pala okupilo se večeras na narodnom skupu u Olimpijskom parku kako bi odalo počast generalu Ratku Mladiću.
Okupljeni su upalili svijeće i baklje, te tokom skupa uzvikivali ime generala Mladića i pjevali pjesme posvećene njemu.
Skup je protekao u znaku poruka podrške generalu Mladiću, uz uzvike "Ratko Mladić", "Mladiću, moj problem je tvoj, što si ti srpski heroj", kao i stihove pjesme "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala".
Građani su na ovaj način željeli da sačuvaju sjećanje na generala Mladića i odaju mu počast.
General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
1 h0
Društvo
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
2 h2
Gradovi i opštine
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
45
21
33
21
18
21
00
20
53
Trenutno na programu