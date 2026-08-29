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Građani Pala odali počast generalu Mladiću

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 20:25

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Грађани Пала одали почаст генералу Ратку Младићу
Foto: Srna

Par hiljada građana Pala okupilo se večeras na narodnom skupu u Olimpijskom parku kako bi odalo počast generalu Ratku Mladiću.

Okupljeni su upalili svijeće i baklje, te tokom skupa uzvikivali ime generala Mladića i pjevali pjesme posvećene njemu.

Skup je protekao u znaku poruka podrške generalu Mladiću, uz uzvike "Ratko Mladić", "Mladiću, moj problem je tvoj, što si ti srpski heroj", kao i stihove pjesme "Đenerale, đenerale, nek' je tvojoj majci hvala".

Građani su na ovaj način željeli da sačuvaju sjećanje na generala Mladića i odaju mu počast.

General Ratko Mladić preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, prenosi Srna.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Pale

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