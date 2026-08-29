Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

U okviru trećeg dana ovogodišnjeg Kočićevog zbora, u holu Narodnog pozorišta Republike Srpske svečano je otvorena izložba fotografija "Petar Kočić sa nama", autora Nebojše Kostreševića, snimatelja i fotografa Alternativne televizije.

Izložba Petar Kočić sa nama

Postavka, priređena povodom 110 godina od smrti velikog srpskog pisca i tribuna, postavlja pitanje: kako bi Petar Kočić danas prošao Banjalukom šta bi ga oduševilo, a šta razočaralo?

Autor kroz objektiv spaja prošlog i savremenog Kočića, vraćajući ga u urbani ambijent današnjeg grada.

"Svi se mi kunemo u Petra Kočića, ali mislim da mu ne dajemo dovoljno. Zamislio sam kako bi bilo da on danas prođe gradom, šta bi mu se svidjelo, a šta ne. S jedne strane, zatekao bi se pred činjenicom koliko je grad danas velik, koliko je napredovao i koliko je svega novog, lijepog i urbanog. S druge strane, zatekao bi se i pred svim anomalijama našeg vremena", poručio je Kostrešević.

Govoreći o motivima koji bi pisca posebno nadahnuli, autor ističe da Banjaluka i dalje čuva svoj duh:

"Prvo što bi mu se dopalo jeste Hram Hrista Spasitelja usred Banjaluke i srpska trobojka koja se tu vijori. Ima dosta toga što je iz njegovog vremena i dan-danas prisutno u ovom gradu."

Otvoranju izložbe prisustvovale su brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Republike Srpske, među kojima su bili Borivoje Golubović, Tanja Đaković, Dijana Grbić i Isidora Graorac.

Svi zainteresovani posjetioci izložbu "Petar Kočić sa nama" mogu pogledati u holu Narodnog pozorišta Republike Srpske sve do 14. septembra.