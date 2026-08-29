Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Radnja prati šesnaestogodišnjeg Maksa, mladića koji pati od bizarnog stanja, njegovo lice je toliko lijepo da može usmrtiti osobu koja ga ugleda. Zbog toga živi usamljenim životom i sa konstantnim oprezom. Međutim, njegov život se mijenja kada upozna Aleks, djevojku sa istom dijagnozom. Dok mu pomaže da se izbori sa svojim problemom njihov odnos prerasta u neobičnu priču o ljubavi, usamljenosti i prihvatanju sebe.



Glavnu ulogu Maksa tumači Brendon Flin, poznat po ulozi Džastina Folija u popularnoj seriji „13 Reasons Why“. „Fatalni izgled“ bio je njegov debi na velikom filmskom platnu.



„Fatalni izgled“ nedjelja u 22 časa.