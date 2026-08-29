Logo

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

29.08.2026 20:53

Komentari:

0
Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Film „Fatalni izgled“ je američka romantična komedija iz 2020. godine u režiji Kelena Mura.

Radnja prati šesnaestogodišnjeg Maksa, mladića koji pati od bizarnog stanja, njegovo lice je toliko lijepo da može usmrtiti osobu koja ga ugleda. Zbog toga živi usamljenim životom i sa konstantnim oprezom. Međutim, njegov život se mijenja kada upozna Aleks, djevojku sa istom dijagnozom. Dok mu pomaže da se izbori sa svojim problemom njihov odnos prerasta u neobičnu priču o ljubavi, usamljenosti i prihvatanju sebe.

Glavnu ulogu Maksa tumači Brendon Flin, poznat po ulozi Džastina Folija u popularnoj seriji „13 Reasons Why“. „Fatalni izgled“ bio je njegov debi na velikom filmskom platnu.

„Fatalni izgled“ nedjelja u 22 časa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

najbolji filmovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жикина династија: Жика и Милан доктори за љубав

Emisije

Žikina dinastija: Žika i Milan doktori za ljubav

1 d

0
Пренос: Свечана академија 61. „Кочићевог збора“

Emisije

Prenos: Svečana akademija 61. „Kočićevog zbora“

1 d

0
нови визуал народ прича

Emisije

Narod priča: Ljubinje

1 d

0
У првом плану: Ненад Нешић

Emisije

U prvom planu: Nenad Nešić

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Hladnokrvno ga upucao u glavu: Ubica nosio hirurške rukavice

21

33

Mjesečni horoskop za septembar 2026: Bivši se vraćaju, novac iznenađuje

21

18

Golubović: Vrijeme nije umanjilo značaj riječi Petra Kočića

21

00

Izložba Petar Kočić sa nama: Tribut velikanu kroz objektiv Nebojše Kostreševića

20

53

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima