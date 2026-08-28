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U prvom planu: Nenad Nešić

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Izvor:

ATV

28.08.2026 11:24
У првом плану: Ненад Нешић

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Nenad Nešić, predsjednik DNS-a.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Nenad Nešić

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